Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков - РИА Новости, 12.08.2025
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков
Президент Сербии Александр Вучич в беседе с РИА Новости назвал глупостями сообщения о якобы наличии планов отправить в отставку ряд пророссийских политиков. РИА Новости, 12.08.2025
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в беседе с РИА Новости назвал глупостями сообщения о якобы наличии планов отправить в отставку ряд пророссийских политиков.Ранее одно из российских СМИ со ссылкой на "сербский источник" сообщило, что премьер Сербии Джуро Мацут под давлением Запада собирается отправить в отставку ряд пророссийских политиков.
