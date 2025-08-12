https://ria.ru/20250812/vtb-2034806026.html

Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ начал работать

2025-08-12T14:56:00+03:00

втб (банк)

банки

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В банке ВТБ состоялось первое заседание нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. В заседании приняли участие 12 членов совета, избранных по результатам голосования акционеров ВТБ в мае-июне 2025 года. "Консультационный совет – это мост между розничными акционерами и банком. Мы всегда исходили и будем исходить из того, что члены КСА выражают интересы всех своих избирателей – розничных акционеров ВТБ. Сейчас мы вышли на уровень высокой прибыльности, вернулись к выплатам дивидендов, причем с высокой доходностью, выстраиваем активные коммуникации с розничными инвесторами, используя различные каналы, и рассчитываем, что КСА также будет активно участвовать в продвижении инвестиционной истории ВТБ на розничном рынке", – отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Он добавил, что банк будет поддерживать новый состав КСА и приложит все усилия, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы совета. "Учитывая богатый профессиональный опыт членов КСА, мы рассчитываем на открытый диалог и совместную работу, направленную на содействие устойчивому развитию банка", – подчеркнул Пьянов. В ходе заседания он рассказал о важных решениях, которые были приняты с помощью членов КСА прошлых созывов, среди которых – обратный выкуп акций в 2012 году, принятие кодекса корпоративного управления в 2015 году, организация краудсорсингового проекта по сбору предложений в стратегию развития ВТБ в 2016 году, внедрение программы льгот и привилегий для акционеров в 2017 году, а также создание в 2022 году Ассоциации розничных инвесторов, которая сегодня представляет интересы всех российских акционеров. Он также отметил важность просветительской деятельности и участия членов КСА в разработке программ по финансовой грамотности. Затем представил финансовые результаты деятельности группы ВТБ за первое полугодие 2025 года и ответил на вопросы членов КСА. Руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин рассказал о месте и роли КСА в корпоративном управлении банка, каналах взаимодействия с членами совета, а также представил портрет акционера ВТБ. В повестку заседания также вошли вопросы организации работы нового состава совета и выборов его председателя. Большинством голосов на пост председателя был избран Сергей Гаврилов. В своем выступлении он обозначил приоритетные направления работы КСА V созыва: совершенствование системы корпоративного управления, содействие присоединению к программе создания акционерной стоимости, развитие инвестиционной культуры, повышение вовлеченности акционеров, расширение каналов коммуникации с ними, развитие модели разумного инвестирования и долгосрочного владения акциями.

2025

втб (банк), банки