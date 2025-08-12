https://ria.ru/20250812/vsu-2034889099.html
ВСУ атаковали АЗС в Старобельске в ЛНР
ВСУ атаковали АЗС в Старобельске в ЛНР
2025-08-12T20:27:00+03:00
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщил в Telegram-канале Старобельского муниципального округа глава местной администрации Владимир Чернев. "Сегодня в бандформировании киевского режима в очередной раз проявили свою бесчеловечную сущность, нанеся удар по нашему округу. На этот раз их цель - автозаправочная станция в городе Старобельск", - сообщил Чернев. Он уточнил, что на место сразу прибыли коммунальные службы, МЧС и правоохранители для ликвидации последствий. "Делаем всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей", - уточнил Чернев.
