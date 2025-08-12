Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали АЗС в Старобельске в ЛНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 12.08.2025
ВСУ атаковали АЗС в Старобельске в ЛНР
ВСУ атаковали АЗС в Старобельске в ЛНР
ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщил в Telegram-канале Старобельского муниципального округа глава... РИА Новости, 12.08.2025
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщил в Telegram-канале Старобельского муниципального округа глава местной администрации Владимир Чернев. "Сегодня в бандформировании киевского режима в очередной раз проявили свою бесчеловечную сущность, нанеся удар по нашему округу. На этот раз их цель - автозаправочная станция в городе Старобельск", - сообщил Чернев. Он уточнил, что на место сразу прибыли коммунальные службы, МЧС и правоохранители для ликвидации последствий. "Делаем всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей", - уточнил Чернев.
ВСУ атаковали АЗС в Старобельске в ЛНР

ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Старобельске в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщил в Telegram-канале Старобельского муниципального округа глава местной администрации Владимир Чернев.
"Сегодня в бандформировании киевского режима в очередной раз проявили свою бесчеловечную сущность, нанеся удар по нашему округу. На этот раз их цель - автозаправочная станция в городе Старобельск", - сообщил Чернев.
Он уточнил, что на место сразу прибыли коммунальные службы, МЧС и правоохранители для ликвидации последствий.
"Делаем всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей", - уточнил Чернев.
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
Специальная военная операция на Украине
 
 
