Инспекторов МАГАТЭ уведомили об обстреле территории вблизи ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 12.08.2025
Инспекторов МАГАТЭ уведомили об обстреле территории вблизи ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили об обстреле украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме. "Инспекторов МАГАТЭ уведомили о произошедшем", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили об обстреле украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме.
"Инспекторов МАГАТЭ уведомили о произошедшем", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий
