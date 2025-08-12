Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили резервы к Красноармейску
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 12.08.2025
ВСУ перебросили резервы к Красноармейску
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск в ДНР, сообщила пресс-служба командования.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск в ДНР, сообщила пресс-служба командования."Ситуация непростая и динамичная. &lt;…&gt; Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства", — говорится в сообщении.Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже перерезана.Британская газета Financial Times назвала прорыв российских войск в районе Красноармейска крупным успехом, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве.Трасса, соединяющая Красноармейск с Добропольем в 20 километрах к северу, оставалась одной из двух логистических артерий, по которым противник мог перебрасывать туда подкрепления и вооружение. Единственная дорога, пока еще подконтрольная ВСУ, — М-30 на Павлоград, она еще в июле перешла под огневой контроль российской армии.Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск в ДНР, сообщила пресс-служба командования.
"Ситуация непростая и динамичная. <…> Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства", — говорится в сообщении.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу КрасноармейскДоброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже перерезана.
Британская газета Financial Times назвала прорыв российских войск в районе Красноармейска крупным успехом, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве.
Трасса, соединяющая Красноармейск с Добропольем в 20 километрах к северу, оставалась одной из двух логистических артерий, по которым противник мог перебрасывать туда подкрепления и вооружение. Единственная дорога, пока еще подконтрольная ВСУ, — М-30 на Павлоград, она еще в июле перешла под огневой контроль российской армии.
Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
