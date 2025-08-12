https://ria.ru/20250812/vsu-2034724768.html

ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе по одному из своих учебных центров в ночь на вторник, в результате чего ликвидирован один и пострадали еще более 20 военнослужащих. "Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. <...> Известно об одном погибшем и 11 раненых. <...> Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Расположение учебного центра и его принадлежность к какому-либо роду войск не уточняются.

