09:23 12.08.2025 (обновлено: 13:07 12.08.2025)
ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру
ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру
в мире
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе по одному из своих учебных центров в ночь на вторник, в результате чего ликвидирован один и пострадали еще более 20 военнослужащих. "Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. &lt;...&gt; Известно об одном погибшем и 11 раненых. &lt;...&gt; Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Расположение учебного центра и его принадлежность к какому-либо роду войск не уточняются.
в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру

Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе по учебному центру в ночь на вторник

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе по одному из своих учебных центров в ночь на вторник, в результате чего ликвидирован один и пострадали еще более 20 военнослужащих.
"Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. <...> Известно об одном погибшем и 11 раненых. <...> Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
Расположение учебного центра и его принадлежность к какому-либо роду войск не уточняются.
ВСУ завершают ротацию в Харьковской области
