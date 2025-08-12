https://ria.ru/20250812/vsu-2034714291.html

В Харьковской области сорвали контратаку ВСУ

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Контратака ВСУ сорвана в районе села Мелового в Харьковской области ударами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На участке фронта Меловое-Хатнее ударами ТОС-1А "Солнцепек" сорвана контратака ВСУ на позиции группировки войск "Север" в Меловом", - сказал собеседник агентства.

