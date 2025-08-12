https://ria.ru/20250812/vsu-2034714291.html
В Харьковской области сорвали контратаку ВСУ
В Харьковской области сорвали контратаку ВСУ - РИА Новости, 12.08.2025
В Харьковской области сорвали контратаку ВСУ
Контратака ВСУ сорвана в районе села Мелового в Харьковской области ударами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:48:00+03:00
2025-08-12T07:48:00+03:00
2025-08-12T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Контратака ВСУ сорвана в районе села Мелового в Харьковской области ударами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На участке фронта Меловое-Хатнее ударами ТОС-1А "Солнцепек" сорвана контратака ВСУ на позиции группировки войск "Север" в Меловом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250812/vsu-2034711784.html
харьковская область
россия
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
