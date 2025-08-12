Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 12.08.2025 (обновлено: 10:26 12.08.2025)
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Командование ВСУ записывает в дезертиры военных, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира военнослужащих, которые "пропали без вести" в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ", — указал собеседник агентства. Накануне он рассказал, что украинское командование пытается любой ценой остановить продвижение российской группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Родственники военнослужащих ВСУ пишут в соцсетях, что солдаты пропадают без вести целыми взводами, а 71-я отдельная егерская бригада несет большие потери.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Командование ВСУ записывает в дезертиры военных, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира военнослужащих, которые "пропали без вести" в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ", — указал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области
07:07
Накануне он рассказал, что украинское командование пытается любой ценой остановить продвижение российской группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Родственники военнослужащих ВСУ пишут в соцсетях, что солдаты пропадают без вести целыми взводами, а 71-я отдельная егерская бригада несет большие потери.

Зона безопасности в Сумской области

В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от 8 до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области
10 августа, 08:12
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинУкраинаКурская область
 
 
