ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Командование ВСУ записывает в дезертиры военных, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира военнослужащих, которые "пропали без вести" в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ", — указал собеседник агентства.
Накануне он рассказал, что украинское командование пытается любой ценой остановить продвижение российской группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Родственники военнослужащих ВСУ пишут в соцсетях, что солдаты пропадают без вести целыми взводами, а 71-я отдельная егерская бригада несет большие потери.
Зона безопасности в Сумской области
В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от 8 до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
