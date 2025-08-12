https://ria.ru/20250812/vsu-2034711784.html

ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Командование ВСУ записывает в дезертиры военных, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира военнослужащих, которые "пропали без вести" в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ", — указал собеседник агентства. Накануне он рассказал, что украинское командование пытается любой ценой остановить продвижение российской группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Родственники военнослужащих ВСУ пишут в соцсетях, что солдаты пропадают без вести целыми взводами, а 71-я отдельная егерская бригада несет большие потери.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:

