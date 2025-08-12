https://ria.ru/20250812/vsu-2034711667.html
ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области
ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 12.08.2025
ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области
ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области - урон, нанесенный авиацией РФ украинским позициям, колоссальный, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области - урон, нанесенный авиацией РФ украинским позициям, колоссальный, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник продолжает наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации, которая наносит колоссальный урон позициям ВСУ", - сказал собеседник агентства. "При этом пусковые установки располагаются в опасной близости с линией соприкосновения. Один из комплексов ПВО уже уничтожен ВС РФ в районе населенного пункта Ворожба", - добавил он.
ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области
