ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области

ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 12.08.2025

ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области

ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области - урон, нанесенный авиацией РФ украинским позициям, колоссальный, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области - урон, нанесенный авиацией РФ украинским позициям, колоссальный, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник продолжает наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации, которая наносит колоссальный урон позициям ВСУ", - сказал собеседник агентства. "При этом пусковые установки располагаются в опасной близости с линией соприкосновения. Один из комплексов ПВО уже уничтожен ВС РФ в районе населенного пункта Ворожба", - добавил он.

