Пленный рассказал, что ВСУ меняли оружие перед выходом на позиции
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 12.08.2025 (обновлено: 10:25 12.08.2025)
Пленный рассказал, что ВСУ меняли оружие перед выходом на позиции
БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "Два, по-моему, или три пулемета FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. &lt;...&gt; И перед отправкой на позицию им сказали: &lt;...&gt; вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой "калаши", — рассказал пленный. Носиковский добавил, что в подразделении также была иностранная техника — американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. "Рошелями", по крайней мере, вывозили людей на позиции до того, как потеряли две "Рошели", потому что высшее руководство сказало после потери двух машин, что "Рошелями" сильно дорого возить, не возим", — объяснил пленный.
БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский.
"Два, по-моему, или три пулемета FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. <...> И перед отправкой на позицию им сказали: <...> вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой "калаши", — рассказал пленный.
Носиковский добавил, что в подразделении также была иностранная техника — американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.
"Рошелями", по крайней мере, вывозили людей на позиции до того, как потеряли две "Рошели", потому что высшее руководство сказало после потери двух машин, что "Рошелями" сильно дорого возить, не возим", — объяснил пленный.
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни
