https://ria.ru/20250812/vsu-2034703829.html

Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни

Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни - РИА Новости, 12.08.2025

Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни

Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет новые группы мобилизованных на мясные штурмы каждые пять дней, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:22:00+03:00

2025-08-12T04:22:00+03:00

2025-08-12T04:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg

БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет новые группы мобилизованных на мясные штурмы каждые пять дней, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "(Восьмидесятая бригада) так и работает: то есть набирает с механизированных бригад пехоту, прогоняет по полигону пять дней и закидывает, грубо говоря, на мясо... У них рассчитано, что как раз пять дней должны держать позиции, пока следующие (мобилизованные) за пять дней будут подготавливаться", - рассказал пленный. Носиковский добавил, что такая же система есть и в других подразделениях ВСУ. "И судя по тому, что слышал в ходе бесед, когда попал в плен, от других наших военнослужащих, то я так понимаю, что 153-я бригада точно в такой же ситуации была до нас", - сказал он.

https://ria.ru/20250812/plennyy-2034695816.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины