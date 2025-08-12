https://ria.ru/20250812/vsu-2034703829.html
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет новые группы мобилизованных на мясные штурмы каждые пять дней, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "(Восьмидесятая бригада) так и работает: то есть набирает с механизированных бригад пехоту, прогоняет по полигону пять дней и закидывает, грубо говоря, на мясо... У них рассчитано, что как раз пять дней должны держать позиции, пока следующие (мобилизованные) за пять дней будут подготавливаться", - рассказал пленный. Носиковский добавил, что такая же система есть и в других подразделениях ВСУ. "И судя по тому, что слышал в ходе бесед, когда попал в плен, от других наших военнослужащих, то я так понимаю, что 153-я бригада точно в такой же ситуации была до нас", - сказал он.
