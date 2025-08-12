Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/vsu-2034703829.html
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни - РИА Новости, 12.08.2025
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни
Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет новые группы мобилизованных на мясные штурмы каждые пять дней, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T04:22:00+03:00
2025-08-12T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет новые группы мобилизованных на мясные штурмы каждые пять дней, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "(Восьмидесятая бригада) так и работает: то есть набирает с механизированных бригад пехоту, прогоняет по полигону пять дней и закидывает, грубо говоря, на мясо... У них рассчитано, что как раз пять дней должны держать позиции, пока следующие (мобилизованные) за пять дней будут подготавливаться", - рассказал пленный. Носиковский добавил, что такая же система есть и в других подразделениях ВСУ. "И судя по тому, что слышал в ходе бесед, когда попал в плен, от других наших военнослужащих, то я так понимаю, что 153-я бригада точно в такой же ситуации была до нас", - сказал он.
https://ria.ru/20250812/plennyy-2034695816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни

Пленный Носиковский: 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет новые группы мобилизованных на мясные штурмы каждые пять дней, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский.
"(Восьмидесятая бригада) так и работает: то есть набирает с механизированных бригад пехоту, прогоняет по полигону пять дней и закидывает, грубо говоря, на мясо... У них рассчитано, что как раз пять дней должны держать позиции, пока следующие (мобилизованные) за пять дней будут подготавливаться", - рассказал пленный.
Носиковский добавил, что такая же система есть и в других подразделениях ВСУ.
"И судя по тому, что слышал в ходе бесед, когда попал в плен, от других наших военнослужащих, то я так понимаю, что 153-я бригада точно в такой же ситуации была до нас", - сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный
01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала