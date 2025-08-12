Рейтинг@Mail.ru
В Чехии объяснили встречу президента с далай-ламой - РИА Новости, 13.08.2025
22:51 12.08.2025 (обновлено: 08:19 13.08.2025)
В Чехии объяснили встречу президента с далай-ламой
Встреча президента Чехии Петра Павела с Далай-ламой носила исключительно частный характер, сообщил во вторник в соцсети Х Пражский град в связи с заявлением КНР
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Встреча президента Чехии Петра Павела с Далай-ламой носила исключительно частный характер, сообщил во вторник в соцсети Х Пражский град в связи с заявлением КНР о прекращении контактов с главой Чехии именно из-за этой встречи. "Встреча президента Чешской республики с Далай-ламой носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и Китаем сейчас не происходит никаких прямых контактов, поэтому не идет речь о шаге, который бы менял существующее положение (дел – ред.), - говорится в сообщении Пражского града. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайская сторона решила прекратить любые контакты с президентом Чешской республики Петром Павелом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой. По словам дипломата, президент Чехии Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительный протест китайской стороны, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой, тем самым нанеся ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Чешский президент Павел после визита в Японию посетил 27 июля в Индии 14-го Далай-ламу, чтобы поздравить его с 90-летием. В 1990-е годы с Далай-ламой встречался первый президент независимой Чехии Вацлав Гавел. В 2016 года Далай-лама посетил Прагу, где принял участие в международной конференции "Форум-2000". Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980–х и 2008 годах. В июле этого года Далай-ламе XIV исполнилось 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что споры о том, кто его заменит, разгорятся с новой силой, что может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими Далай-ламе XIV США и Индией. Согласно традиции тибетского буддизма, Далай-лама может переродиться после смерти в новом теле, и сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в 2025 году. Кроме того, он намекал, что новый далай-лама будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами Китая. Ранее председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн заявил, что окончательное решение в вопросе перерождения Далай-ламы будет приниматься китайскими центральными властями.
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Встреча президента Чехии Петра Павела с Далай-ламой носила исключительно частный характер, сообщил во вторник в соцсети Х Пражский град в связи с заявлением КНР о прекращении контактов с главой Чехии именно из-за этой встречи.
"Встреча президента Чешской республики с Далай-ламой носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и Китаем сейчас не происходит никаких прямых контактов, поэтому не идет речь о шаге, который бы менял существующее положение (дел – ред.), - говорится в сообщении Пражского града.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайская сторона решила прекратить любые контакты с президентом Чешской республики Петром Павелом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой. По словам дипломата, президент Чехии Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительный протест китайской стороны, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой, тем самым нанеся ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
Чешский президент Павел после визита в Японию посетил 27 июля в Индии 14-го Далай-ламу, чтобы поздравить его с 90-летием. В 1990-е годы с Далай-ламой встречался первый президент независимой Чехии Вацлав Гавел. В 2016 года Далай-лама посетил Прагу, где принял участие в международной конференции "Форум-2000".
Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980–х и 2008 годах. В июле этого года Далай-ламе XIV исполнилось 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что споры о том, кто его заменит, разгорятся с новой силой, что может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими Далай-ламе XIV США и Индией.
Согласно традиции тибетского буддизма, Далай-лама может переродиться после смерти в новом теле, и сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в 2025 году. Кроме того, он намекал, что новый далай-лама будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами Китая.
Ранее председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн заявил, что окончательное решение в вопросе перерождения Далай-ламы будет приниматься китайскими центральными властями.
