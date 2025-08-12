https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034891309.html
Трамп планирует встретиться с Путиным один на один, заявил Белый дом
2025-08-12T20:47:00+03:00
в мире
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным один на один в ходе саммита на Аляске, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Да, это часть плана", – сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
