Трамп планирует встретиться с Путиным один на один, заявил Белый дом
20:47 12.08.2025 (обновлено: 20:50 12.08.2025)
Трамп планирует встретиться с Путиным один на один, заявил Белый дом
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным один на один в ходе саммита на Аляске, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Да, это часть плана", – сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным один на один в ходе саммита на Аляске, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Да, это часть плана", – сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом
Вчера, 20:14
 
