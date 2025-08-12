https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034786243.html

Журналист РИА Новости посетил возможное место встречи Путина и Трампа

Корреспондент РИА Новости посетил отель, где, по сообщениям СМИ, может пройти встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:34:00+03:00

2025-08-12T13:34:00+03:00

2025-08-12T14:01:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034793144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84bb31d6cf63c0396fc4fdd51f61d6b0.jpg

АНКОРИДЖ, 12 авг – РИА Новости, Сергей Попов. Корреспондент РИА Новости посетил отель, где, по сообщениям СМИ, может пройти встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и узнал, что постояльцы гостиницы ждут "чего-то секретного и масштабного". Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort, недалеко от города Анкоридж. Гостиница находится в городке Гирдвуд - в 40 минутах езды от Анкориджа по живописной дороге вдоль Залива Кука, за которым находятся горы. Тут же есть небольшой аэропорт для легкомоторных самолетов. До побережья от Alyeska Resort несколько километров, сам отель расположен в горах. Пока здесь не наблюдается каких-либо усиленных мер безопасности, правительственного транспорта, нет никаких внешних признаков подготовки крупного международного события. Работник кафетерия на первом этаже гостиницы вздыхает в ответ на вопрос РИА Новости о том, будет ли он работать в пятницу и субботу. "Что-то очень важное будет происходить", - делится мужчина. Подробностей нет, событие "секретное", говорит он. По словам сотрудницы бара, в гостинице есть три президентских номера. "На последнем, восьмом этаже специальная зона для очень важных персон. Отдельно от остального отеля", - поясняет администратор на ресепшен. Между тем, на ближайшие полторы недели в гостинице есть свободные места, и даже имеется выбор дорогих номеров. Постояльцы между собой обсуждают возможность проведения на территории отеля саммита. На вопрос РИА Новости о том, не выселяют ли кого-нибудь, в гостинице заявляют, что бронирования на ближайшую неделю сохраняются. В кафетерии слышатся беседы о "секретном, масштабном" событии. "Сюда скоро приедут журналисты", - включается в беседу девушка за стойкой кафетерия. Можно только предположить, что, если в гостинице поселятся журналисты, а не лидеры, то до места встречи президентов реально доехать отсюда на автобусе. Ведь саммит надо будет освещать. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

аляска

россия

сша

2025

Отель на Аляске, где, по сообщениям СМИ, может пройти встреча Путина и Трампа Вот так выглядит отель, где, по сообщениям СМИ, может пройти встреча Путина и Трампа на Аляске. Alyeska Resort расположена в горах недалеко от Анкориджа – в городе Гирдвуд. Тут же находится небольшой аэропорт для легкомоторных самолетов. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту РИА Новости, что в гостинице есть 3 президентских номера. 2025-08-12T13:34 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске