https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034699861.html
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T03:04:00+03:00
2025-08-12T03:04:00+03:00
2025-08-12T03:04:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. "В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них - военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи", - сказал Леман. Вторым местом он назвал военную базу Эйлсон около Фэйрбэнкса. Леман не исключил, что российский лидер может некомфортно себя чувствовать на американской военной базе. Однако, по его словам, безопасность там будет на самом высоком уровне. По его мнению, многие другие районы Аляски также могли бы принять встречу, но им может быть не под силу принять сотни и тысячи гостей. "С учетом столь короткого срока для подготовки, вероятнее всего, лучше смотреть на Анкоридж, Фэйрбэнкс и их окрестности", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250812/pentagon-2034699630.html
https://ria.ru/20250812/ryabkov-2034694407.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Лорен Леман: военные базы на Аляске могут стать местом встречи Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.
"В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них - военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи", - сказал Леман.
Вторым местом он назвал военную базу Эйлсон около Фэйрбэнкса. Леман не исключил, что российский лидер может некомфортно себя чувствовать на американской военной базе. Однако, по его словам, безопасность там будет на самом высоком уровне.
По его мнению, многие другие районы Аляски
также могли бы принять встречу, но им может быть не под силу принять сотни и тысячи гостей.
"С учетом столь короткого срока для подготовки, вероятнее всего, лучше смотреть на Анкоридж, Фэйрбэнкс и их окрестности", - сказал Леман.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин
и Трамп
встретятся на Аляске 15 августа.