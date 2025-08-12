https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034699861.html

Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T03:04:00+03:00

2025-08-12T03:04:00+03:00

2025-08-12T03:04:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. "В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них - военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи", - сказал Леман. Вторым местом он назвал военную базу Эйлсон около Фэйрбэнкса. Леман не исключил, что российский лидер может некомфортно себя чувствовать на американской военной базе. Однако, по его словам, безопасность там будет на самом высоком уровне. По его мнению, многие другие районы Аляски также могли бы принять встречу, но им может быть не под силу принять сотни и тысячи гостей. "С учетом столь короткого срока для подготовки, вероятнее всего, лучше смотреть на Анкоридж, Фэйрбэнкс и их окрестности", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250812/pentagon-2034699630.html

https://ria.ru/20250812/ryabkov-2034694407.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске