Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034699861.html
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T03:04:00+03:00
2025-08-12T03:04:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. "В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них - военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи", - сказал Леман. Вторым местом он назвал военную базу Эйлсон около Фэйрбэнкса. Леман не исключил, что российский лидер может некомфортно себя чувствовать на американской военной базе. Однако, по его словам, безопасность там будет на самом высоком уровне. По его мнению, многие другие районы Аляски также могли бы принять встречу, но им может быть не под силу принять сотни и тысячи гостей. "С учетом столь короткого срока для подготовки, вероятнее всего, лучше смотреть на Анкоридж, Фэйрбэнкс и их окрестности", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250812/pentagon-2034699630.html
https://ria.ru/20250812/ryabkov-2034694407.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Лорен Леман: военные базы на Аляске могут стать местом встречи Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.
"В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них - военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи", - сказал Леман.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шеф Пентагона не исключил участия в предстоящей встрече Путина и Трампа
03:01
Вторым местом он назвал военную базу Эйлсон около Фэйрбэнкса. Леман не исключил, что российский лидер может некомфортно себя чувствовать на американской военной базе. Однако, по его словам, безопасность там будет на самом высоком уровне.
По его мнению, многие другие районы Аляски также могли бы принять встречу, но им может быть не под силу принять сотни и тысячи гостей.
"С учетом столь короткого срока для подготовки, вероятнее всего, лучше смотреть на Анкоридж, Фэйрбэнкс и их окрестности", - сказал Леман.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
00:51
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала