ВС России нанесли удары по центрам подготовки ВСУ в Черниговской области
2025-08-12T16:25:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по двум центрам подготовки ВСУ в Черниговской области на Украине, ликвидировав около 20 украинских боевиков, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью (во вторник - ред.), согласно оперативной информации, наши войска нанесли два удара по учебным центрам индивидуальной подготовки боевиков ВСУ в Черниговской области", - сказал Рогов. По его словам, удары нанесены ракетным комплексом "Искандер". "Ликвидировано около 20 боевиков ВСУ, свыше 20 ранены, также уничтожен крупный узел связи и большое количество военной техники", - сказал Рогов. По его словам, один из ударов пришел по полигону учебного центра в районе поселка Гончаровское.
