Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по центрам подготовки ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 12.08.2025 (обновлено: 16:26 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по двум центрам подготовки ВСУ в Черниговской области на Украине, ликвидировав около 20 украинских боевиков, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью (во вторник - ред.), согласно оперативной информации, наши войска нанесли два удара по учебным центрам индивидуальной подготовки боевиков ВСУ в Черниговской области", - сказал Рогов. По его словам, удары нанесены ракетным комплексом "Искандер". "Ликвидировано около 20 боевиков ВСУ, свыше 20 ранены, также уничтожен крупный узел связи и большое количество военной техники", - сказал Рогов. По его словам, один из ударов пришел по полигону учебного центра в районе поселка Гончаровское.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
