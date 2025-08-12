Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала симптомы, которые появляются перед сердечным приступом
12.08.2025
Врач назвала симптомы, которые появляются перед сердечным приступом
Врач назвала симптомы, которые появляются перед сердечным приступом
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отечность ног, боли в сердце при физической активности, давление за грудиной являются одними из предвестников сердечного приступа, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Отечность ног — это один из признаков сердечной недостаточности... Заранее перед сердечным приступом у человека также появляются боли в сердце при физической нагрузке, потом эти боли появляются даже при незначительной физической нагрузке", — сказала она. Кардиолог отметила, что если боли в области сердца начинают беспокоить человека даже в покое, то это уже "запущенный случай"."Если человеку становится трудно дышать, давит за грудиной, то это знак того, что надо обратиться к врачу", — добавила Маршинцева.
Врач назвала симптомы, которые появляются перед сердечным приступом

Врач Маршинцева: отечность ног появляется перед сердечным приступом

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отечность ног, боли в сердце при физической активности, давление за грудиной являются одними из предвестников сердечного приступа, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Отечность ног — это один из признаков сердечной недостаточности... Заранее перед сердечным приступом у человека также появляются боли в сердце при физической нагрузке, потом эти боли появляются даже при незначительной физической нагрузке", — сказала она.
Кардиолог отметила, что если боли в области сердца начинают беспокоить человека даже в покое, то это уже "запущенный случай".
"Если человеку становится трудно дышать, давит за грудиной, то это знак того, что надо обратиться к врачу", — добавила Маршинцева.
