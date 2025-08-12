Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября
Новости Подмосковья
 
13:16 12.08.2025
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2025
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября
Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье — один из самых быстрорастущих регионов. Нам нужно не только строить новые школы, но и делать их современными, комфортными, с сильным педагогическим составом. Что касается новых школ — к 1 сентября откроем 26, еще семь — до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что в 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в этом году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стали победителями. "Главный ресурс образования — учителя. Мы стараемся делать все, чтобы привлекать грамотных специалистов: выплачиваем подъемные, компенсируем аренду жилья, помогаем с ипотекой. Кроме того, в этом году реализовали проект "Топ-100" для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья", - добавил Воробьев.
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября

Воробьев: к 1 сентября в Московской области начнут работу 26 новых школ

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье — один из самых быстрорастущих регионов. Нам нужно не только строить новые школы, но и делать их современными, комфортными, с сильным педагогическим составом. Что касается новых школ — к 1 сентября откроем 26, еще семь — до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что в 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в этом году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стали победителями.
"Главный ресурс образования — учителя. Мы стараемся делать все, чтобы привлекать грамотных специалистов: выплачиваем подъемные, компенсируем аренду жилья, помогаем с ипотекой. Кроме того, в этом году реализовали проект "Топ-100" для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья", - добавил Воробьев.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
