Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября

Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2025

Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября

Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье — один из самых быстрорастущих регионов. Нам нужно не только строить новые школы, но и делать их современными, комфортными, с сильным педагогическим составом. Что касается новых школ — к 1 сентября откроем 26, еще семь — до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что в 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в этом году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стали победителями. "Главный ресурс образования — учителя. Мы стараемся делать все, чтобы привлекать грамотных специалистов: выплачиваем подъемные, компенсируем аренду жилья, помогаем с ипотекой. Кроме того, в этом году реализовали проект "Топ-100" для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья", - добавил Воробьев.

