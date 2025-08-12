https://ria.ru/20250812/vorobev-2034779457.html
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2025
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября
Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:16:00+03:00
2025-08-12T13:16:00+03:00
2025-08-12T13:16:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_833f7bcd0b9148ebd7a6d1adda29ea75.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье — один из самых быстрорастущих регионов. Нам нужно не только строить новые школы, но и делать их современными, комфортными, с сильным педагогическим составом. Что касается новых школ — к 1 сентября откроем 26, еще семь — до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что в 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в этом году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стали победителями. "Главный ресурс образования — учителя. Мы стараемся делать все, чтобы привлекать грамотных специалистов: выплачиваем подъемные, компенсируем аренду жилья, помогаем с ипотекой. Кроме того, в этом году реализовали проект "Топ-100" для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20250812/selkhozoborot-2034775124.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_7fcfd57e82328ebaf96368de3e71f7c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября
Воробьев: к 1 сентября в Московской области начнут работу 26 новых школ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать шесть новых школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, еще семь - до конца 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье — один из самых быстрорастущих регионов. Нам нужно не только строить новые школы, но и делать их современными, комфортными, с сильным педагогическим составом. Что касается новых школ — к 1 сентября откроем 26, еще семь — до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что в 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в этом году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стали победителями.
"Главный ресурс образования — учителя. Мы стараемся делать все, чтобы привлекать грамотных специалистов: выплачиваем подъемные, компенсируем аренду жилья, помогаем с ипотекой. Кроме того, в этом году реализовали проект "Топ-100" для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья", - добавил Воробьев.