Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/volodin-2034772996.html
Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником
Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.08.2025
Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:52:00+03:00
2025-08-12T12:52:00+03:00
безопасность
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником, отметив, что военнослужащие ВВС РФ надежно стоят на страже воздушного пространства страны и вносят значимый вклад в достижение целей СВО. День Военно-воздушных сил России отмечается 12 августа. "Поздравляю личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Бережно сохраняя славные традиции, военнослужащие ВВС России надежно стоят на страже воздушного пространства страны. Обеспечивают ее национальные интересы и безопасность граждан. Вносят значимый вклад в достижение целей специальной военной операции", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что российских военных летчиков отличает высокий профессионализм и готовность к решению самых сложных и ответственных задач. Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747314.html
https://ria.ru/20250809/yablonovka-2034322944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вячеслав володин, госдума рф
Безопасность, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником

Володин: летчики ВВС надежно стоят на страже воздушного пространства России

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником, отметив, что военнослужащие ВВС РФ надежно стоят на страже воздушного пространства страны и вносят значимый вклад в достижение целей СВО.
День Военно-воздушных сил России отмечается 12 августа.
ВС России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
19 июня, 01:38
"Поздравляю личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Бережно сохраняя славные традиции, военнослужащие ВВС России надежно стоят на страже воздушного пространства страны. Обеспечивают ее национальные интересы и безопасность граждан. Вносят значимый вклад в достижение целей специальной военной операции", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он добавил, что российских военных летчиков отличает высокий профессионализм и готовность к решению самых сложных и ответственных задач.
Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР
9 августа, 13:08
 
БезопасностьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала