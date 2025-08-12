https://ria.ru/20250812/volodin-2034772996.html

Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником

12.08.2025

Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником, отметив, что военнослужащие ВВС РФ надежно стоят на страже воздушного пространства страны и вносят значимый вклад в достижение целей СВО. День Военно-воздушных сил России отмечается 12 августа. "Поздравляю личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Бережно сохраняя славные традиции, военнослужащие ВВС России надежно стоят на страже воздушного пространства страны. Обеспечивают ее национальные интересы и безопасность граждан. Вносят значимый вклад в достижение целей специальной военной операции", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что российских военных летчиков отличает высокий профессионализм и готовность к решению самых сложных и ответственных задач. Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего.

