Володин поздравил военных летчиков с профессиональным праздником
Володин: летчики ВВС надежно стоят на страже воздушного пространства России
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником, отметив, что военнослужащие ВВС РФ надежно стоят на страже воздушного пространства страны и вносят значимый вклад в достижение целей СВО.
День Военно-воздушных сил России отмечается 12 августа.
"Поздравляю личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Бережно сохраняя славные традиции, военнослужащие ВВС России надежно стоят на страже воздушного пространства страны. Обеспечивают ее национальные интересы и безопасность граждан. Вносят значимый вклад в достижение целей специальной военной операции", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он добавил, что российских военных летчиков отличает высокий профессионализм и готовность к решению самых сложных и ответственных задач.
Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего.
