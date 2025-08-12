https://ria.ru/20250812/volodin-2034721421.html
Российская делегация во главе с Володиным посетит Пхеньян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия
2025-08-12T09:03:00+03:00
2025-08-12T09:03:00+03:00
2025-08-12T09:03:00+03:00
в мире
вячеслав володин
госдума рф
пхеньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954322142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed5cbddf3e9bf1661893bce1e659fc9b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики посетит г. Пхеньян", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе визита, который состоится с 14 по 15 августа, - участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи.
https://ria.ru/20250811/osvobozhdenie-2033257222.html
пхеньян
в мире, вячеслав володин, госдума рф, пхеньян
В мире, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Пхеньян
