09:03 12.08.2025
Российская делегация во главе с Володиным посетит Пхеньян
в мире
вячеслав володин
госдума рф
пхеньян
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики посетит г. Пхеньян", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе визита, который состоится с 14 по 15 августа, - участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи.
в мире, вячеслав володин, госдума рф, пхеньян
В мире, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Пхеньян
Вид Пхеньяна
Вид Пхеньяна
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики посетит г. Пхеньян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе визита, который состоится с 14 по 15 августа, - участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи.
Красное знамя над Пхеньяном. Как рухнул японский режим в Корее
Красное знамя над Пхеньяном. Как рухнул японский режим в Корее
В миреВячеслав ВолодинГосдума РФПхеньян
 
 
