Российская делегация во главе с Володиным посетит Пхеньян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики посетит г. Пхеньян", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе визита, который состоится с 14 по 15 августа, - участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи.

