https://ria.ru/20250812/vojska-2034774931.html
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов - РИА Новости, 12.08.2025
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:02:00+03:00
2025-08-12T13:02:00+03:00
2025-08-12T13:02:00+03:00
россия
запорожская область
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу энергетиков Энергодару", - сказал Рогов. По его словам, в городе прозвучало не менее трех взрывов. "Подробности уточняются", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250810/yashina-2034416047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22206f1a22acdb5efce6c330afca731f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов
Рогов заявил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару