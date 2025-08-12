https://ria.ru/20250812/voennye-2034825559.html

Пятеро украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Пятеро украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет заключения, они признаны виновными в совершении террористического акта, РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет заключения, они признаны виновными в совершении террористического акта, сообщает СК РФ. Следствием и судом установлено, что с декабря 2024 года по март 2025 года военнослужащие Артур Сингер и Алексей Левченко на бронетранспортере Stryker, вооруженные пулеметом РПК-74 и автоматами АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекали государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдатам Артуру Сингеру и Алексею Левченко. Они признаны виновными в совершении террористического акта", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что, действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. "Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Сингер и Левченко задержаны военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и переданы следствию. Приговором суда Сингеру и Левченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в СК России. Кроме того, обвинительный приговор вынесен военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдатам Юрию Конограю, Сергею Голубниченко и Александру Деревянко, они также признаны виновными в совершении террористического акта. Установлено, что с сентября 2024 года по март 2025 года Конограй, Голубниченко и Деревянко на бронетранспортере Stryker, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекали государственную границу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. В СК РФ подчеркнули, что, действуя с целью запугивания местного населения, они участвовали в вооруженном блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области, 8 марта в ходе боевых действий Конограй, Голубниченко и Деревянко задержаны военнослужащими ВС РФ и переданы следствию. "Приговором суда Конограю назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Голубниченко - в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Деревянко - 17 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.

