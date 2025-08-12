https://ria.ru/20250812/voennye-2034775280.html

Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР

Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР - РИА Новости, 12.08.2025

Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР

Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинские БТР M113 производства США и бронемашина "Козак" на константиновском направлении в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2025

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинские БТР M113 производства США и бронемашина "Козак" на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бронированная техника была использована ВСУ для проведения ротации личного состава и подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения. "Козак" был уничтожен при попытке выезда из Константиновки с применением ударного комплекса "Ланцет". БТР M113 был обнаружен в ходе перемещения северо-западнее Предтечино в ДНР и уничтожен минометным расчетом.

