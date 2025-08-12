Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 12.08.2025
Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинские БТР M113 производства США и бронемашина "Козак" на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бронированная техника была использована ВСУ для проведения ротации личного состава и подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения. "Козак" был уничтожен при попытке выезда из Константиновки с применением ударного комплекса "Ланцет". БТР M113 был обнаружен в ходе перемещения северо-западнее Предтечино в ДНР и уничтожен минометным расчетом.
Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР

Расчеты БПЛА уничтожили БТР и бронемашину ВСУ на константиновском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинские БТР M113 производства США и бронемашина "Козак" на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что бронированная техника была использована ВСУ для проведения ротации личного состава и подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения. "Козак" был уничтожен при попытке выезда из Константиновки с применением ударного комплекса "Ланцет". БТР M113 был обнаружен в ходе перемещения северо-западнее Предтечино в ДНР и уничтожен минометным расчетом.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
