Российские БПЛА уничтожили украинские БТР M113 и бронемашину "Козак" в ДНР
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинские БТР M113 производства США и бронемашина "Козак" на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бронированная техника была использована ВСУ для проведения ротации личного состава и подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения. "Козак" был уничтожен при попытке выезда из Константиновки с применением ударного комплекса "Ланцет". БТР M113 был обнаружен в ходе перемещения северо-западнее Предтечино в ДНР и уничтожен минометным расчетом.
