ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 12.08.2025 (обновлено: 14:05 12.08.2025)
ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску
ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску
Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. "Они дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко, в обход Родинского, где наши освободили шахтоуправление и блокировали противника в районе террикона", — сказал он в эфире Первого канала. О том, что подразделения ВС России широким фронтом перерезают трассу, накануне заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также рассказал об ожесточенных боях в районе поселка Котлино на Красноармейском направлении. На прошлой неделе он сообщал, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в городе.Трасса, соединяющая Красноармейск с Добропольем в 20 километрах к северу, оставалась одной из двух логистических артерий, по которым противник мог перебрасывать туда подкрепления и вооружение. Единственная дорога, пока еще подконтрольная ВСУ, — М-30 на Павлоград, она еще в июле перешла под огневой контроль российской армии.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
"Они дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко, в обход Родинского, где наши освободили шахтоуправление и блокировали противника в районе террикона", — сказал он в эфире Первого канала.

Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

О том, что подразделения ВС России широким фронтом перерезают трассу, накануне заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также рассказал об ожесточенных боях в районе поселка Котлино на Красноармейском направлении. На прошлой неделе он сообщал, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в городе.
Трасса, соединяющая Красноармейск с Добропольем в 20 километрах к северу, оставалась одной из двух логистических артерий, по которым противник мог перебрасывать туда подкрепления и вооружение. Единственная дорога, пока еще подконтрольная ВСУ, — М-30 на Павлоград, она еще в июле перешла под огневой контроль российской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДоброполье (город)Донецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
