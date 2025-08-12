ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску

https://ria.ru/20250812/voennye-2034752594.html
Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:33:00+03:00
2025-08-12T11:33:00+03:00
2025-08-12T14:05:00+03:00
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. "Они дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко, в обход Родинского, где наши освободили шахтоуправление и блокировали противника в районе террикона", — сказал он в эфире Первого канала. О том, что подразделения ВС России широким фронтом перерезают трассу, накануне заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также рассказал об ожесточенных боях в районе поселка Котлино на Красноармейском направлении. На прошлой неделе он сообщал, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в городе.Трасса, соединяющая Красноармейск с Добропольем в 20 километрах к северу, оставалась одной из двух логистических артерий, по которым противник мог перебрасывать туда подкрепления и вооружение. Единственная дорога, пока еще подконтрольная ВСУ, — М-30 на Павлоград, она еще в июле перешла под огневой контроль российской армии.
