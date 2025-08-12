https://ria.ru/20250812/voennye-2034752594.html

ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску

ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску - РИА Новости, 12.08.2025

ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску

Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:33:00+03:00

2025-08-12T11:33:00+03:00

2025-08-12T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

доброполье (город)

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7e8850d1f6d71eb92ef47940f4cbc09c.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. "Они дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко, в обход Родинского, где наши освободили шахтоуправление и блокировали противника в районе террикона", — сказал он в эфире Первого канала. О том, что подразделения ВС России широким фронтом перерезают трассу, накануне заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также рассказал об ожесточенных боях в районе поселка Котлино на Красноармейском направлении. На прошлой неделе он сообщал, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в городе.Трасса, соединяющая Красноармейск с Добропольем в 20 километрах к северу, оставалась одной из двух логистических артерий, по которым противник мог перебрасывать туда подкрепления и вооружение. Единственная дорога, пока еще подконтрольная ВСУ, — М-30 на Павлоград, она еще в июле перешла под огневой контроль российской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

доброполье (город)

донецкая народная республика

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

доброполье (город), донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф