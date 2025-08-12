https://ria.ru/20250812/voditel-2034738118.html

Прокуратура назвала причину ДТП с автобусом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 авг – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, съехавшего в кювет в Красноярском крае, мог уснуть за рулем, краевая прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство. Ранее в ГУМВД по Красноярскому краю сообщали, что во вторник на 159-м километре автодороги "Канск – Абан - Богучаны" водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту "Красноярск - Кодинск", съехал с дороги в кювет из-за чего автобус "лег" на бок. В автобусе находилось 20 человек, за медицинской помощью обратилась одна пассажирка. "Прокуратура организовала проверку в связи с опрокидыванием пассажирского автобуса на трассе в Абанском районе… По предварительной информации, водитель уснул, что и стало причиной ДТП", - говорится в сообщении. Уточняется, что автобус принадлежит компании ООО ТК "Сибирь". В рамках проверки будет дана оценка действиям перевозчика и установлены точные причины и обстоятельства аварии.

