Тегеранцам будут отключать воду за превышение норм потребления
21:54 12.08.2025
Тегеранцам будут отключать воду за превышение норм потребления
Тегеранцам будут отключать воду за превышение норм потребления
в мире
иран
тегеран (город)
исфахан
масуд пезешкиан
ТЕГЕРАН, 12 авг - РИА Новости. Жители иранской столицы, три раза превысившие нормы потребления воды, столкнутся с ограничениями в виде отключения подачи воды на 12 часов, заявил на фоне водного кризиса в Иране гендиректор Организации водоснабжения и канализации 4-го округа Тегерана Хосейн Хакики.&quot;При получении трех предупреждений подряд из-за превышения установленных норм подача воды потребителям, которые много ее тратят, будет отключена на 12 часов&quot;, - приводит слова Хакики агентство Nour News.По информации агентства, эта мера была принята в целях управления потреблением и борьбы с водным кризисом и может принять более жесткую форму, если потребители воды продолжат проявлять невнимание к нормам ее потребления. Как уточняет Nour News, если в ближайшие месяцы, в особенности в октябре-ноябре, выпадет мало осадков, Тегеран столкнется с гораздо более сложными условиями. В конце июля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если в настоящее время не управлять грамотно водными ресурсами, водохранилища иранской столицы могут остаться без воды к сентябрю 2025 года, а власти страны призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита. Пезешкиан ранее заявлял, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем государства сферы общественной жизни, решение проблемы должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов. По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% - в водохранилище Лар, 10% - в Мамлу, 43% - в Латйан, 37% - в Амир Кабир и 52% - в Талеган. На данный момент, общий объем воды в водохранилищах составляет 414 миллионов кубометров, при том, что среднее значение в это время года составляет 925 миллионов кубометров. Ранее в пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился. Ранее губернатор центральной иранской провинции Исфахан Махди Джамалинежад заявил, что Иран завершил первый этап проекта по созданию инфраструктуры для транспортировки опресненной воды из Оманского залива с юго-восточного побережья исламской республики в провинцию. На данном этапе проложена сеть труб общей длиной 800 километров, по которым опресненная вода доставляется к промышленным предприятиям провинции, а также построены водохранилища, насосные станции и прочие объекты инфраструктуры. В марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган. Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.
ТЕГЕРАН, 12 авг - РИА Новости. Жители иранской столицы, три раза превысившие нормы потребления воды, столкнутся с ограничениями в виде отключения подачи воды на 12 часов, заявил на фоне водного кризиса в Иране гендиректор Организации водоснабжения и канализации 4-го округа Тегерана Хосейн Хакики.
"При получении трех предупреждений подряд из-за превышения установленных норм подача воды потребителям, которые много ее тратят, будет отключена на 12 часов", - приводит слова Хакики агентство Nour News.

По информации агентства, эта мера была принята в целях управления потреблением и борьбы с водным кризисом и может принять более жесткую форму, если потребители воды продолжат проявлять невнимание к нормам ее потребления. Как уточняет Nour News, если в ближайшие месяцы, в особенности в октябре-ноябре, выпадет мало осадков, Тегеран столкнется с гораздо более сложными условиями.
В конце июля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если в настоящее время не управлять грамотно водными ресурсами, водохранилища иранской столицы могут остаться без воды к сентябрю 2025 года, а власти страны призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита.
Пезешкиан ранее заявлял, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем государства сферы общественной жизни, решение проблемы должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.
По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% - в водохранилище Лар, 10% - в Мамлу, 43% - в Латйан, 37% - в Амир Кабир и 52% - в Талеган. На данный момент, общий объем воды в водохранилищах составляет 414 миллионов кубометров, при том, что среднее значение в это время года составляет 925 миллионов кубометров.
Ранее в пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился.
Ранее губернатор центральной иранской провинции Исфахан Махди Джамалинежад заявил, что Иран завершил первый этап проекта по созданию инфраструктуры для транспортировки опресненной воды из Оманского залива с юго-восточного побережья исламской республики в провинцию. На данном этапе проложена сеть труб общей длиной 800 километров, по которым опресненная вода доставляется к промышленным предприятиям провинции, а также построены водохранилища, насосные станции и прочие объекты инфраструктуры.
В марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган.
Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.
