18:01 12.08.2025 (обновлено: 18:07 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/vizy-2034864594.html
2025-08-12T18:01:00+03:00
2025-08-12T18:07:00+03:00
в мире
израиль
франция
париж
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
стив уиткофф
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901683849_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7abad651794aa71b84e1807207fa10d3.jpg
израиль
франция
париж
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901683849_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_53c77fb4ffd187175f58192c2751b5be.jpg
1920
1920
true
в мире, израиль, франция, париж, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, стив уиткофф, хамас, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Франция, Париж, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Франция не продлила рабочие визы сотрудникам израильской авиакомпании

Ynet: Франция не продлевает визы сотрудникам "Эль-Аль" из-за конфликта в Газе

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Франции на протяжении нескольких месяцев отказывали сотрудникам службы безопасности израильской авиакомпании "Эль-Аль" в продлении рабочих виз на фоне несогласия Парижа с политикой Израиля в секторе Газа, сообщил новостной портал Ynet.
«
"В последние шесть месяцев французские власти прекратили продлевать рабочие визы сотрудникам службы безопасности авиакомпании "Эль-Аль", работающим в Париже", - сообщили портал со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно данным портала, эти сотрудники оформлялись через израильское посольство в Париже.
Уточняется, что решение было принято в связи с ростом напряженности между Израилем и Францией из-за конфликта в секторе Газе. Портал также отмечает, что раньше рабочие визы позволяли сотрудникам израильской авиакомпании законно жить и работать во Франции, но с приостановкой выдачи виз часть персонала вынуждена находиться в стране нелегально, поэтому израильтяне были вынуждены обратиться в посольство для получения виз через дипмиссию в качестве временного решения. Утверждается, что вопрос уже передан на рассмотрение посольства и МИД Франции.
В четверг неизвестные забрызгали красной краской фасад здания, в котором располагается парижский офис авиакомпании "Эль-Аль". Злоумышленники также расписали его лозунгами в поддержку Палестины. МИД Израиля осудил нападение на здание офиса и призвал французские власти найти виновных.
Отношения между Израилем и Францией начали резко ухудшаться после заявлений Парижа о готовности признать государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Кроме того, французский МИД решительно осудил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации города Газа, а президент республики Эммануэль Макрон и вовсе назвал этот план "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны".
В минувший четверг Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Ранее министерство здравоохранения палестинского полуэксклава сообщило, что число погибших в секторе Газа с 18 марта, когда Израиль возобновил удары, превысило десять тысяч, пострадали более 42 тысяч. Отмечается, что с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали почти 61,6 тысячи человек, пострадали более 154 тысяч.
