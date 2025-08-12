Франция не продлила рабочие визы сотрудникам израильской авиакомпании
Ynet: Франция не продлевает визы сотрудникам "Эль-Аль" из-за конфликта в Газе
© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Франции на протяжении нескольких месяцев отказывали сотрудникам службы безопасности израильской авиакомпании "Эль-Аль" в продлении рабочих виз на фоне несогласия Парижа с политикой Израиля в секторе Газа, сообщил новостной портал Ynet.
"В последние шесть месяцев французские власти прекратили продлевать рабочие визы сотрудникам службы безопасности авиакомпании "Эль-Аль", работающим в Париже", - сообщили портал со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно данным портала, эти сотрудники оформлялись через израильское посольство в Париже.
Уточняется, что решение было принято в связи с ростом напряженности между Израилем и Францией из-за конфликта в секторе Газе. Портал также отмечает, что раньше рабочие визы позволяли сотрудникам израильской авиакомпании законно жить и работать во Франции, но с приостановкой выдачи виз часть персонала вынуждена находиться в стране нелегально, поэтому израильтяне были вынуждены обратиться в посольство для получения виз через дипмиссию в качестве временного решения. Утверждается, что вопрос уже передан на рассмотрение посольства и МИД Франции.
В четверг неизвестные забрызгали красной краской фасад здания, в котором располагается парижский офис авиакомпании "Эль-Аль". Злоумышленники также расписали его лозунгами в поддержку Палестины. МИД Израиля осудил нападение на здание офиса и призвал французские власти найти виновных.
Отношения между Израилем и Францией начали резко ухудшаться после заявлений Парижа о готовности признать государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Кроме того, французский МИД решительно осудил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации города Газа, а президент республики Эммануэль Макрон и вовсе назвал этот план "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны".
В минувший четверг Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Ранее министерство здравоохранения палестинского полуэксклава сообщило, что число погибших в секторе Газа с 18 марта, когда Израиль возобновил удары, превысило десять тысяч, пострадали более 42 тысяч. Отмечается, что с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали почти 61,6 тысячи человек, пострадали более 154 тысяч.