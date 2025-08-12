https://ria.ru/20250812/vizy-2034864594.html

Франция не продлила рабочие визы сотрудникам израильской авиакомпании

Франция не продлила рабочие визы сотрудникам израильской авиакомпании - РИА Новости, 12.08.2025

Франция не продлила рабочие визы сотрудникам израильской авиакомпании

Власти Франции на протяжении нескольких месяцев отказывали сотрудникам службы безопасности израильской авиакомпании "Эль-Аль" в продлении рабочих виз на фоне... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T18:01:00+03:00

2025-08-12T18:01:00+03:00

2025-08-12T18:07:00+03:00

в мире

израиль

франция

париж

биньямин нетаньяху

эммануэль макрон

стив уиткофф

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901683849_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7abad651794aa71b84e1807207fa10d3.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Франции на протяжении нескольких месяцев отказывали сотрудникам службы безопасности израильской авиакомпании "Эль-Аль" в продлении рабочих виз на фоне несогласия Парижа с политикой Израиля в секторе Газа, сообщил новостной портал Ynet. "В последние шесть месяцев французские власти прекратили продлевать рабочие визы сотрудникам службы безопасности авиакомпании "Эль-Аль", работающим в Париже", - сообщили портал со ссылкой на осведомленные источники. Согласно данным портала, эти сотрудники оформлялись через израильское посольство в Париже. Уточняется, что решение было принято в связи с ростом напряженности между Израилем и Францией из-за конфликта в секторе Газе. Портал также отмечает, что раньше рабочие визы позволяли сотрудникам израильской авиакомпании законно жить и работать во Франции, но с приостановкой выдачи виз часть персонала вынуждена находиться в стране нелегально, поэтому израильтяне были вынуждены обратиться в посольство для получения виз через дипмиссию в качестве временного решения. Утверждается, что вопрос уже передан на рассмотрение посольства и МИД Франции. В четверг неизвестные забрызгали красной краской фасад здания, в котором располагается парижский офис авиакомпании "Эль-Аль". Злоумышленники также расписали его лозунгами в поддержку Палестины. МИД Израиля осудил нападение на здание офиса и призвал французские власти найти виновных. Отношения между Израилем и Францией начали резко ухудшаться после заявлений Парижа о готовности признать государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Кроме того, французский МИД решительно осудил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации города Газа, а президент республики Эммануэль Макрон и вовсе назвал этот план "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны". В минувший четверг Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Ранее министерство здравоохранения палестинского полуэксклава сообщило, что число погибших в секторе Газа с 18 марта, когда Израиль возобновил удары, превысило десять тысяч, пострадали более 42 тысяч. Отмечается, что с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали почти 61,6 тысячи человек, пострадали более 154 тысяч.

https://ria.ru/20250812/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250812/gaza-2034752408.html

https://ria.ru/20250811/ssha-2034678290.html

израиль

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, франция, париж, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, стив уиткофф, хамас, генеральная ассамблея оон, оон