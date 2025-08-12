Рейтинг@Mail.ru
15:37 12.08.2025
Dr.Web предупредил о новом вирусе для Android
Dr.Web предупредил о новом вирусе для Android
технологии
доктор веб
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Хакеры стали распространять вредоносную программу для мобильных устройств на Android под видом антивируса с названием "GuardCB" и значком, напоминающим эмблему ЦБ РФ; атака направлена на представителей российского бизнеса, говорится в релизе компании "Доктор Веб". &quot;Компания &quot;Доктор Веб&quot; сообщает о распространении многофункционального бэкдора Android.Backdoor.916.origin для мобильных Android-устройств, который атакует представителей российского бизнеса. Вредоносная программа способна выполнять множество команд злоумышленников и обладает обширными возможностями для слежки и кражи данных&quot;, - сказано в сообщении."Злоумышленники через личные сообщения в мессенджерах распространяют APK-файл бэкдора под видом антивируса с названием "GuardCB". Приложение имеет значок, напоминающий эмблему Центрального Банка Российской Федерации на фоне щита. При этом в его интерфейсе предусмотрен только один язык — русский. То есть вредоносная программа целиком ориентирована на российских пользователей", - добавляет компания. Вредоносная программа способна прослушивать разговоры, передавать трансляцию с камеры, похищать содержимое мессенджеров и браузеров. Также она может фиксировать все нажатия клавиш на клавиатуре, чтобы перехватить вводимый текст, в том числе пароли. При первом запуске файл запрашивает множество разрешений, в том числе доступ к геолокации, записи аудио, смс, контактам, списку звонков, камере, фотографиям, разрешению работы в фоновом режиме. Как отметили в компании, первые версии этого бэкдора появились в январе 2025 года. Эксперты предполагают, что вирус предназначен, скорее всего, для использования в точечных атаках, а не для массового распространения среди владельцев Android-устройств.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
технологии, доктор веб, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Доктор Веб, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Хакеры стали распространять вредоносную программу для мобильных устройств на Android под видом антивируса с названием "GuardCB" и значком, напоминающим эмблему ЦБ РФ; атака направлена на представителей российского бизнеса, говорится в релизе компании "Доктор Веб".
"Компания "Доктор Веб" сообщает о распространении многофункционального бэкдора Android.Backdoor.916.origin для мобильных Android-устройств, который атакует представителей российского бизнеса. Вредоносная программа способна выполнять множество команд злоумышленников и обладает обширными возможностями для слежки и кражи данных", - сказано в сообщении.

"Злоумышленники через личные сообщения в мессенджерах распространяют APK-файл бэкдора под видом антивируса с названием "GuardCB". Приложение имеет значок, напоминающий эмблему Центрального Банка Российской Федерации на фоне щита. При этом в его интерфейсе предусмотрен только один язык — русский. То есть вредоносная программа целиком ориентирована на российских пользователей", - добавляет компания.
Вредоносная программа способна прослушивать разговоры, передавать трансляцию с камеры, похищать содержимое мессенджеров и браузеров. Также она может фиксировать все нажатия клавиш на клавиатуре, чтобы перехватить вводимый текст, в том числе пароли. При первом запуске файл запрашивает множество разрешений, в том числе доступ к геолокации, записи аудио, смс, контактам, списку звонков, камере, фотографиям, разрешению работы в фоновом режиме.
Как отметили в компании, первые версии этого бэкдора появились в январе 2025 года. Эксперты предполагают, что вирус предназначен, скорее всего, для использования в точечных атаках, а не для массового распространения среди владельцев Android-устройств.
