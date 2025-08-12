https://ria.ru/20250812/veteran-2034734559.html
В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана
В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана - РИА Новости, 12.08.2025
В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана
Правительство утвердило список территорий, где участники обороны имеют право получить статус ветерана боевых действий. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:11:00+03:00
2025-08-12T10:11:00+03:00
2025-08-12T14:29:00+03:00
общество
анапа
геленджик
курская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
темрюкский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство утвердило список территорий, где участники обороны имеют право получить статус ветерана боевых действий.Речь идет об 11 административно-территориальных образованиях, прилегающих к районам проведения спецоперации и подвергшихся атакам ВСУ.В перечень вошли:Правительство ссылается на новую редакцию закона "О ветеранах". Согласно документу, военные, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Эта норма распространяется и на тех, кто пресекал вооруженные провокации на указанных в списке территориях.В свою очередь, военнослужащие и члены добровольческих формирований, ставшие инвалидами из-за полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.
https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028918449.html
анапа
геленджик
курская область
россия
темрюкский район
республика крым
краснодарский край
брянская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анапа, геленджик, курская область, россия, вооруженные силы украины, темрюкский район, республика крым, краснодарский край, брянская область, белгородская область
Общество, Анапа, Геленджик, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Темрюкский район, Республика Крым, Краснодарский край, Брянская область, Белгородская область
В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана
Правительство утвердило территории, где участникам обороны дадут статус ветерана