В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
10:11 12.08.2025 (обновлено: 14:29 12.08.2025)
В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство утвердило список территорий, где участники обороны имеют право получить статус ветерана боевых действий.Речь идет об 11 административно-территориальных образованиях, прилегающих к районам проведения спецоперации и подвергшихся атакам ВСУ.В перечень вошли:Правительство ссылается на новую редакцию закона "О ветеранах". Согласно документу, военные, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Эта норма распространяется и на тех, кто пресекал вооруженные провокации на указанных в списке территориях.В свою очередь, военнослужащие и члены добровольческих формирований, ставшие инвалидами из-за полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство утвердило список территорий, где участники обороны имеют право получить статус ветерана боевых действий.
Речь идет об 11 административно-территориальных образованиях, прилегающих к районам проведения спецоперации и подвергшихся атакам ВСУ.
В перечень вошли:
  • Белгородская, Брянская и Курская области;
  • Темрюкский район Краснодарского края;
  • Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области;
  • Крым;
  • Севастополь;
  • Анапа, Новороссийск и Геленджик.
Правительство ссылается на новую редакцию закона "О ветеранах". Согласно документу, военные, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Эта норма распространяется и на тех, кто пресекал вооруженные провокации на указанных в списке территориях.
В свою очередь, военнослужащие и члены добровольческих формирований, ставшие инвалидами из-за полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.
