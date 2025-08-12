https://ria.ru/20250812/veteran-2034734559.html

В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана

2025-08-12T10:11:00+03:00

общество

анапа

геленджик

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

темрюкский район

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство утвердило список территорий, где участники обороны имеют право получить статус ветерана боевых действий.Речь идет об 11 административно-территориальных образованиях, прилегающих к районам проведения спецоперации и подвергшихся атакам ВСУ.В перечень вошли:Правительство ссылается на новую редакцию закона "О ветеранах". Согласно документу, военные, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Эта норма распространяется и на тех, кто пресекал вооруженные провокации на указанных в списке территориях.В свою очередь, военнослужащие и члены добровольческих формирований, ставшие инвалидами из-за полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.

2025

