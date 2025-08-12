Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине
08:40 12.08.2025 (обновлено: 10:14 12.08.2025)
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, следует из данных на официальном сайте объединения. "Венгрия не присоединяется к данному заявлению", — говорится в примечании к документу. В нем отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении.Кроме того, подписавшиеся государства пообещали и дальше вводить антироссийские санкции.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, отправленные на Украину, станут законной целью для вооруженных сил. В Кремле подчеркивали, что накачивание ВСУ оружием со стороны западных стран не помогает переговорному процессу.
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине

Венгрия отказалась присоединиться к заявлению ЕС о военной поддержке Украины

Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, следует из данных на официальном сайте объединения.
"Венгрия не присоединяется к данному заявлению", — говорится в примечании к документу.
В нем отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении.
Кроме того, подписавшиеся государства пообещали и дальше вводить антироссийские санкции.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, отправленные на Украину, станут законной целью для вооруженных сил. В Кремле подчеркивали, что накачивание ВСУ оружием со стороны западных стран не помогает переговорному процессу.
