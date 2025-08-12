https://ria.ru/20250812/vasilevka-2034772072.html
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку - РИА Новости, 12.08.2025
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку
Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья... РИА Новости, 12.08.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко. "Вот эти постоянные обстрелы, выбитые окна. А они, обстрелы, сейчас участились... Это агония, побед на фронте нет у ВСУ, поэтому и мстят жителям, которые остались жить у себя дома, на своей территории, за то, что им хорошо жить", - заявила Романиченко. Об обстрелах Васильевки только за последние две недели губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал 10 августа, 2 августа, когда были ранены трое жителей, и 30 июля, когда пострадали трое детей.
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку
