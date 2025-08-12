Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку - РИА Новости, 12.08.2025
12:49 12.08.2025
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку - РИА Новости, 12.08.2025
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку
Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья...
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко. "Вот эти постоянные обстрелы, выбитые окна. А они, обстрелы, сейчас участились... Это агония, побед на фронте нет у ВСУ, поэтому и мстят жителям, которые остались жить у себя дома, на своей территории, за то, что им хорошо жить", - заявила Романиченко. Об обстрелах Васильевки только за последние две недели губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал 10 августа, 2 августа, когда были ранены трое жителей, и 30 июля, когда пострадали трое детей.
запорожская область
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку

Романиченко заявила о росте числа обстрелов Васильевки в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.
"Вот эти постоянные обстрелы, выбитые окна. А они, обстрелы, сейчас участились... Это агония, побед на фронте нет у ВСУ, поэтому и мстят жителям, которые остались жить у себя дома, на своей территории, за то, что им хорошо жить", - заявила Романиченко.
Об обстрелах Васильевки только за последние две недели губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал 10 августа, 2 августа, когда были ранены трое жителей, и 30 июля, когда пострадали трое детей.
Заголовок открываемого материала