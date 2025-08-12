https://ria.ru/20250812/vasilevka-2034772072.html

В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку

В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку - РИА Новости, 12.08.2025

В Запорожской области заявили об увеличении числа атак на Васильевку

Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:49:00+03:00

2025-08-12T12:49:00+03:00

2025-08-12T12:49:00+03:00

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы прифронтовой Васильевки участились в последнее время, рассказала журналистам глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко. "Вот эти постоянные обстрелы, выбитые окна. А они, обстрелы, сейчас участились... Это агония, побед на фронте нет у ВСУ, поэтому и мстят жителям, которые остались жить у себя дома, на своей территории, за то, что им хорошо жить", - заявила Романиченко. Об обстрелах Васильевки только за последние две недели губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал 10 августа, 2 августа, когда были ранены трое жителей, и 30 июля, когда пострадали трое детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины