Нацгвардейцы в Вашингтоне смогут задерживать людей, пишут СМИ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии в Вашингтоне смогут в некоторых случаях задерживать людей, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США. "Как и в Лос-Анджелесе, военнослужащие в Вашингтоне, вероятно, смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты", — говорится в статье.Сегодня Пентагон объявил об отправке 800 бойцов Нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.Как отметил глава Минобороны США Пит Хегсет, дополнительные силы Национальной гвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.Трамп наводит порядок в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Нацгвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

