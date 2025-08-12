Рейтинг@Mail.ru
Нацгвардейцы в Вашингтоне смогут задерживать людей, пишут СМИ
15:26 12.08.2025 (обновлено: 15:55 12.08.2025)
Нацгвардейцы в Вашингтоне смогут задерживать людей, пишут СМИ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии в Вашингтоне смогут в некоторых случаях задерживать людей, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США. "Как и в Лос-Анджелесе, военнослужащие в Вашингтоне, вероятно, смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты", — говорится в статье.Сегодня Пентагон объявил об отправке 800 бойцов Нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.Как отметил глава Минобороны США Пит Хегсет, дополнительные силы Национальной гвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.Трамп наводит порядок в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Нацгвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии в Вашингтоне смогут в некоторых случаях задерживать людей, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.
"Как и в Лос-Анджелесе, военнослужащие в Вашингтоне, вероятно, смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты", — говорится в статье.
Сегодня Пентагон объявил об отправке 800 бойцов Нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.
Как отметил глава Минобороны США Пит Хегсет, дополнительные силы Национальной гвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.

Трамп наводит порядок в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Нацгвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.
Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.

По данным газеты The Hill, эти меры коснулись более десятка ведомств, включая ФБР, Иммиграционную и таможенную полицию, Управление по борьбе с наркотиками, а также Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.

Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
