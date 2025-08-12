https://ria.ru/20250812/vashington-2034695673.html
Мэр Вашингтона раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город
Мэр Вашингтона раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город - РИА Новости, 12.08.2025
Мэр Вашингтона раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город
Решение президента США Дональда Трампа перевести под федеральный контроль полицию американской столицы города Вашингтон и направить в него национальную гвардию...
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа перевести под федеральный контроль полицию американской столицы города Вашингтон и направить в него национальную гвардию для борьбы с преступностью является беспрецедентным, и местные власти намерены добиваться его отмены, заявила мэр города Мюриэль Боузер. "Сегодняшнее действие тревожно и беспрецедентно… Мы собираемся работать каждый день, чтобы положить конец этой чрезвычайной ситуации", - сообщила она журналистам после выступления американского лидера. Градоначальница добавила, что принимая во внимание звучавшие ранее заявления американского лидера, решение Трампа не стало "полной неожиданностью". Вместе с тем, Боузер указала на наблюдаемый спад уровня преступности в Вашингтоне. "Мы видим огромное снижение преступности благодаря тем усилиям, которые позволили нам развернуть резкий скачок преступлений 2023 года. Преступность сейчас не просто снизилась по сравнению с 2023 годом, она ниже уровня 2019-го допандемийного года. Мы находимся на минимальном уровне преступности за 30 лет", - подчеркнула мэр американской столицы. Боузер также сообщила, что намерена добиваться встречи с генпрокурором США Пэм Бонди и надеется увидеть ее в скором времени. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Мэр Вашингтона раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город
Мэр Боузер: действия Трампа по борьбе с преступностью в Вашингтоне тревожны
