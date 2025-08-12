https://ria.ru/20250812/uzel-2034760715.html

Российские БПЛА уничтожили узел связи ВСУ на Константиновском направлении

Российские операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили узел связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Российские операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили узел связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки войск был обнаружен узел связи ВСУ. Цель была поражена с применением FPV-дрона. Узел связи ВСУ был уничтожен", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уничтожение данного узла связи нарушило управление подразделениями ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения.

