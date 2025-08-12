https://ria.ru/20250812/uzbekistan-2034796178.html

В Узбекистане трех девушек задержали за пропаганду ИГ*

ТАШКЕНТ, 12 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в Узбекистане задержали трех девушек, подозреваемых в пропаганде идей международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России) и планировавших выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана. "Три жительницы Узбекистана 2004-2006 годов рождения создали в Telegram канал под видом религиозного сообщества, где распространяли аудио- и видеоматериалы, а также призывы запрещенных в Узбекистане террористических организаций "Исламское государство"* и "Исламское движение Туркестана"* (также запрещено в РФ)", - говорится в сообщении. По данным спецслужбы, девушки создавали личные профили в социальных сетях, где также распространяли экстремистский и террористический контент, пытались привлечь к своей деятельности других пользователей, а также собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ. "В результате совместных оперативных мероприятий СГБ и других правоохранительных органов участницы группы были задержаны. В отношении задержанных приняты меры правового характера", - добавили в пресс-центре.*Запрещенная в России террористическая организация

