Узбекистан сделает Россию ядерной сверхдержавой

Пока взгляд большей части мировой общественности прикован к Аляске, Россия не зацикливается и продолжает работать по широкому фронту. Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана выступил с заявлением, что предприятие "Узатом" и отечественный лидер "Росатом" подписали соглашение о реализации сразу двух критически важных проектов.Азим Ахмедхаджаев подчеркнул, что речь идет не просто об отвлеченных меморандумах, а о согласовании конкретных условий строительства первой в истории Узбекистана атомной электростанции "полного профиля" — с двумя полноценными реакторами ВВЭР-1000 электрической мощностью один гигаватт каждый. В соглашении сразу (явно с опорой на успех и востребованность Белорусской АЭС и с учетом текущей достройки двух энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш") прописана возможность расширения еще на два "тысячника".Глава узбекского атомного оператора сообщил, что стороны также согласовали перенос сроков заливки первого бетона в основание атомных станций малой мощности (АСММ) на март 2026 года, хотя ранее это планировалось сделать на три месяца позже. Узбекистан поторапливает события, а Россия совершенно не против — и вот почему.Узбекистан еще со времен Советского Союза испытывает значительный дефицит электроэнергии. Внутри исчезнувшей страны, где границы были условны, нехватку покрывали за счет перетоков, при этом абсолютное большинство поставок в Узбекскую ССР обеспечивали гидроэлектростанции соседнего Таджикистана. Там проводилось сезонное накопление талых и речных вод, которые сбрасывались на генерирующие каскады. Уязвимость этой схемы видна невооруженным глазом: подобные поставки возможны лишь на протяжении двух не очень продолжительных периодов в год, притом что пиковые нагрузки приходятся на невыносимо жаркое узбекское лето.С распадом СССР схема порвалась во всех тонких местах сразу, что во многом тормозило промышленное развитие Узбекистана. Но время идет — и наш юго-восточный сосед постепенно увеличивает и степень национальной индустриализации, и объемы выпускаемой продукции, что вкупе с практически удвоившимся населением привело к тому, что только за последние пять лет потребление электроэнергии выросло на 40 процентов. Сегодня Узбекистан потребляет в среднем 250 миллионов киловатт-часов в сутки. Своими силами страна производит 81,3 миллиарда киловатт-часов в год, но этого все равно очень мало. К примеру, месяц назад в Узбекистане на фоне повышения температуры суточное потребление электричества подскочило до рекордных 272 миллионов киловатт-часов, что сразу на 20 миллионов больше, чем предыдущим летом. В результате этого страна целую неделю "мигала" веерными отключениями во всех крупных городах и областях.Энергобаланс Узбекистана, к слову, более чем на 80 процентов закрывается тепловой генерацией на базе природного газа, а разрыв компенсируется импортом. При этом нужно отметить системную работу Ташкента по наращиванию собственных генерирующих мощностей. Согласно отчету министра энергетики, в первом полугодии 2025-го узбеки экспортировали почти на 40 процентов больше энергии, чем закупили сами (106 и 65 миллионов долларов соответственно). Озвучены и целевые показатели: уже в 2026 году произвести не менее 110 миллиардов киловатт-часов, а к 2030-му подойти максимально близко к объему производства в 120 миллиардов киловатт-часов. Цифры взяты не с потолка: согласно прогнозам, именно такова будет потребность страны, то есть в целом Ташкент стремится, что называется, выйти в ноль.Стремление более чем понятное.Россия очень плотно сотрудничает на ниве атомной энергетики с Узбекистаном: здесь давно открыт и активно готовит кадры филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, а также ряд кафедр и смежных подразделений. В предыдущих публикациях мы уже неоднократно рассматривали проекты "Росатома" как предложение взаимовыгодного сотрудничества с любым желающим. Сие не пропаганда, а реальный факт, доказанный внешними контрактами в Бангладеш, Венгрии, Турции, Китае и прочих государствах, где строятся российские энергоблоки. Такие проекты подразумевают заключение долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии, которая во всем мире в среднем в три-четыре раза дешевле аналогов с угольных, мазутных и газовых станций.При этом, как ни странно на первый взгляд, в российско-узбекском проекте гораздо интереснее именно малые реакторы.ВВЭР-1000 — да простится нам подобная вольность — известны вдоль и поперек. Это предельно надежные рабочие лошадки мирного атома, давно доказавшие свою безопасность и безотказность. А вот АСММ в таком количестве строятся под единый наземный проект впервые в мировой практике.Реактор "Ритм-200Н", который планируется под узбекский проект, является продолжением линейки малых реакторов третьего поколения, он максимально унифицирован с коллегами "Ритм-200М" (для атомных ледоколов) и "Ритм-200К" (для плавучих энергоблоков). Все они используют новейшее топливо в виде урана высокой концентрации и низкого обогащения менее 20 процентов (HALEU). Это совершенно инновационный продукт, позволяющий постепенно переходить к практически замкнутому циклу использования урана, что поможет затормозить накопление отработанного ядерного топлива в хранилищах. Просто для понимания: по оценкам МАГАТЭ, к 2030 году объем ОЯТ в мире достигнет отметки в миллион тонн — и что делать с этой невообразимой массой радиоактивных отходов, человечество не особо понимает. Производство HALEU сегодня налажено только в топливном дивизионе "Росатома", а запуск целого кластера малых реакторов в Узбекистане позволит вывести на промышленный поток и строительство реакторов, и производство урана низкого обогащения.В настоящий момент, помимо России, только Китай физически подтвердил наличие у него работающего реактора малой мощности. На аналогичные лавры претендуют и американцы, но пока "пощупать" можно разрозненные заявления отдельных лабораторий и компаний. Долгосрочные контракты на установку американских АСММ на Украине и в Польше — это пока больше обещания, чем гарантии. Про локализацию нескольких АСММ в единый энергетический кластер и вовсе речь не идет.Словом, проект в Узбекистане создает комплекс условий, когда Соединенные Штаты будут вынуждены догонять и перегонять нас в атомной сфере. Если смогут, конечно.

