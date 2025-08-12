Глава РФПИ рассказал об отношении к утечкам секретных данных

https://ria.ru/20250812/utechka-2034903640.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость об одобрении сенатором США утечки секретных данных для дискредитации Дональда Трампа в 2017 году, заявил, что такие утечки и манипуляции в СМИ направлены на очернение американского президента и России. Американский сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году одобрил утечку засекреченных данных для того, чтобы дискредитировать Трампа, сообщил американский портал Just the news со ссылкой на документы Федерального бюро расследований (ФБР), к которым он получил доступ. Портал ссылается на последние показания неназванного информатора, которые он передал в ФБР еще в 2023 году. Отмечается, что информатор лично присутствовал на встрече с Шиффом, на которой шла речь об утечке засекреченных документов для обвинений против Трампа. Информатор работал в постоянном комитете по разведке палаты представителей США, в котором Шифф был зампредседателем с 2015 по 2019 годы, и передавал сведения ФБР по поводу сенатора-демократа с 2017 года. "Утечки и манипуляции в СМИ с целью очернить и Трампа, и Россию", - написал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав новости об одобрении утечки.

