23:21 12.08.2025
Глава РФПИ рассказал об отношении к утечкам секретных данных
в мире
сша
россия
дональд трамп
кирилл дмитриев
адам шифф
фбр
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость об одобрении сенатором США утечки секретных данных для дискредитации Дональда Трампа в 2017 году, заявил, что такие утечки и манипуляции в СМИ направлены на очернение американского президента и России. Американский сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году одобрил утечку засекреченных данных для того, чтобы дискредитировать Трампа, сообщил американский портал Just the news со ссылкой на документы Федерального бюро расследований (ФБР), к которым он получил доступ. Портал ссылается на последние показания неназванного информатора, которые он передал в ФБР еще в 2023 году. Отмечается, что информатор лично присутствовал на встрече с Шиффом, на которой шла речь об утечке засекреченных документов для обвинений против Трампа. Информатор работал в постоянном комитете по разведке палаты представителей США, в котором Шифф был зампредседателем с 2015 по 2019 годы, и передавал сведения ФБР по поводу сенатора-демократа с 2017 года. &quot;Утечки и манипуляции в СМИ с целью очернить и Трампа, и Россию&quot;, - написал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав новости об одобрении утечки.
в мире, сша, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, адам шифф, фбр, российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ рассказал об отношении к утечкам секретных данных

Глава РФПИ Дмитриев: утечки данных в СМИ направлены на очернение США и России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость об одобрении сенатором США утечки секретных данных для дискредитации Дональда Трампа в 2017 году, заявил, что такие утечки и манипуляции в СМИ направлены на очернение американского президента и России.
Американский сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году одобрил утечку засекреченных данных для того, чтобы дискредитировать Трампа, сообщил американский портал Just the news со ссылкой на документы Федерального бюро расследований (ФБР), к которым он получил доступ.
Портал ссылается на последние показания неназванного информатора, которые он передал в ФБР еще в 2023 году. Отмечается, что информатор лично присутствовал на встрече с Шиффом, на которой шла речь об утечке засекреченных документов для обвинений против Трампа. Информатор работал в постоянном комитете по разведке палаты представителей США, в котором Шифф был зампредседателем с 2015 по 2019 годы, и передавал сведения ФБР по поводу сенатора-демократа с 2017 года.
"Утечки и манипуляции в СМИ с целью очернить и Трампа, и Россию", - написал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав новости об одобрении утечки.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России
9 июля, 06:56
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампКирилл ДмитриевАдам ШиффФБРРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
