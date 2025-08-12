Хватал за волосы и выгонял на мороз: неприглядная правда об Успенском
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Он создал доброго крокодила Гену и смешного Чебурашку — героев, которых полюбили миллионы детей. Но за кулисами этого сказочного мира скрывалась мрачная правда: сам Эдуард Успенский был человеком с тяжелым характером, чьи поступки шокировали даже близких.
Вспышки ярости, унижения, жестокие выходки — как автор самых светлых детских книг превращал жизнь окружающих в кошмар? И почему многие годы об этом молчали?
Добрый сказочник с темной душой: как создатель Чебурашки стал героем реальной драмы
В 1966 году никому не известный авиаинженер написал странную сказку о пушистом существе с огромными ушами. Так Эдуард Успенский подарил миру Чебурашку — доброго, трогательного героя, который учил детей дружбе и доброте. Сам же автор оказался полной его противоположностью.
Советский писатель, поэт и автор детских книг Эдуард Успенский на киностудии "Союзмультфильм"
Его книги издавали в 25 странах, в Японии фанаты носили футболки с Чебурашкой, а в 2020 году учредили премию его имени. Но когда дочь Успенского, Татьяна, услышала об этом, ее реакция шокировала всех:
"Я его писателем не считаю. Потому что писатель — это какие-то чувства, сопереживания. А он превратился в дельца без эмоций и чувств. Без понимания о том, что у людей тоже могут быть чувства".
За этими словами открылась страшная правда: человек, создавший историю о дружбе, сам не умел любить. Дочь обвинила его в жестокости, психологическом насилии и даже в том, что он отдал ее в опасную секту 80-х. Пасынок подтвердил: "Он ненавидел детей".
Популярная детская книга Эдуарда Николаевича Успенского "Крокодил Гена и его друзья" в руках у юной читательницы
Так кто же он на самом деле? Гений, подаривший миру светлые сказки? Или тиран, за доброй улыбкой скрывающий холодный расчет? История Эдуарда Успенского — как его книги: на поверхности доброта, а внутри — совсем другая сказка.
Как детство без любви сделало Успенского жестоким гением
В семье Успенских было трое сыновей, но материнской любви не досталось никому.
"Она мыла коридор, а мы пробегали мимо – тогда она гонялась за нами мокрой тряпкой", – вспоминал брат Юрий. Среднему, Эдику, доставалось больше всех. Когда мать видела, как он пишет свои странные сказки, звала отчима: ‹Сейчас я из него всю дурь выбью›. Ремень, унижения, скандалы – так будущий создатель Чебурашки усвоил: мир жесток, и доброта в нем – лишь красивая сказка.
Персонажи мультфильма "Крокодил Гена и Чебурашка"
Став взрослым, Успенский взял реванш у этого мира. Он превратил детские фантазии в золотую жилу. Один только Чебурашка приносил миллион долларов в год. Дома по всей стране, квартиры в Москве, легендарные передачи "Радионяня", "АБВГДейка" – казалось бы, воплощенная мечта. Но в душе он так и остался тем мальчиком, за которым гнались с мокрой тряпкой.
"Он круглые сутки с кем-то судился, – рассказывала подруга писателя Мария Арбатова. – Увидел ухо Чебурашки на конфете – бежал в суд. И выигрывал!"
Это стало навязчивой идеей. Сначала он боролся с цензурой 70-х, письма в ЦК КПСС, скандалы на редколлегиях, потом – за права на персонажей. Первый автор в СССР, который смог отстоять их в суде. Но за этим стояла не принципиальность – а неутолимая жажда доказать: теперь он сильнее всех.
Даже близкие не знали, кого ненавидел Успенский больше – тех, кто воровал его героев, или самого себя, того мальчика, который так и не получил простого: "Молодец, Эдик, ты талантлив". И потому все его миллионы, суды и слава – лишь дорогая заплатка на детской травме, которая так и не зажила.
Четыре брака и миллион слез: темная сказка Эдуарда Успенского
Он женился четыре раза — причем на второй супруге, Елене, дважды. Между этими браками была Элеонора Филина, которую Успенский ненавидел вспоминать — так же, как и первую жену Римму.
"Я списал с нее старуху Шапокляк", — признавался писатель. Когда они развелись в 1980 году, 12-летняя дочь Таня осталась с отцом. Она еще не знала, что ее ждет настоящий кошмар.
"Он хватал меня за волосы, бил, загонял под стол, — вспоминала Татьяна. — А однажды выкинул на улицу в пижаме, когда на дворе было минус двадцать. Я бежала к соседям, чтобы не замерзнуть".
Но самое страшное ждало впереди. Успенский отвел дочь в секту Виктора Столбуна — мошенника, "исцеляющего" рак и депрессии. Татьяна сбежала оттуда спустя годы — без денег, без вещей, с разбитой психикой.
При этом со второй женой, Еленой, он познакомился как герой романтической комедии. В буфете "Союзмультфильма" 42-летний Успенский подарил ей книжку, а она рассмеялась — и покорила его сердце. Елена терпела его запои, истерики и измены, но ненавидела Татьяну.
Парадоксально, но именно они удочерили двух больных девочек — и Успенский, мучивший родную дочь, сам учил их дома и устраивал домашние спектакли.
А потом была Элеонора — "живая мама дяди Федора", как называл ее Успенский. Их брак длился 13 лет, но за фасадом "идеальной пары" скрывалось насилие.
"На второй день совместной жизни я увидела другого человека", — признавалась Филина. Он ненавидел ее сына, ревновал, а однажды швырнул в ребенка бутылкой. "Выйдешь за дверь — я тебя уничтожу. Ты никто!" — кричал он. Когда у писателя обнаружили рак, Элеонора выбила ему лечение в Германии — но, едва он поправился, сбежала.
В 75 лет Успенский снова женился на Елене — говорят, она мечтала о наследстве. Он умер у нее на руках в 2018-м, так и не помирившись с Татьяной. Весь мир плакал по "создателю Чебурашки", но мало кто знал: этот человек, подаривший детям столько добрых сказок, так и не научился любить по-настоящему.
Портрет писателя Эдуарда Успенского и игрушка Чебурашка в холле Центрального дома литераторов, где проходит церемония прощания. 18 августа 2018