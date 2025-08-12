https://ria.ru/20250812/upts-2034813260.html

В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ

В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 12.08.2025

В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:23:00+03:00

2025-08-12T15:23:00+03:00

2025-08-12T15:23:00+03:00

религия

россия

украина

одесса

владимир зеленский

владимир путин

служба безопасности украины

украинская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152194/61/1521946146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7246740009cfad32e09327938b39c41.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе. "Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов в Одессе... Среди задержанных – 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ... Еще один задержанный в портовом городе - 44-летний протоиерей УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как утверждают в СБУ, священнослужители распространяли "российскую пропаганду", поддерживали проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250812/kontingent-2034625565.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034452271.html

россия

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, одесса, владимир зеленский, владимир путин, служба безопасности украины, украинская православная церковь, нато, в мире