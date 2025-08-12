Рейтинг@Mail.ru
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:23 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/upts-2034813260.html
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 12.08.2025
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:23:00+03:00
2025-08-12T15:23:00+03:00
религия
россия
украина
одесса
владимир зеленский
владимир путин
служба безопасности украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152194/61/1521946146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7246740009cfad32e09327938b39c41.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе. "Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов в Одессе... Среди задержанных – 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ... Еще один задержанный в портовом городе - 44-летний протоиерей УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как утверждают в СБУ, священнослужители распространяли "российскую пропаганду", поддерживали проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250812/kontingent-2034625565.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034452271.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152194/61/1521946146_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ea8374b9bd1ac0fe5d0fdc1ae5e312a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, одесса, владимир зеленский, владимир путин, служба безопасности украины, украинская православная церковь, нато, в мире
Религия, Россия, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, НАТО, В мире
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ

СБУ заявила о задержании двух священнослужителей канонической УПЦ в Одессе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГерб у входа в здание СБУ в Киеве
Герб у входа в здание СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Герб у входа в здание СБУ в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе.
«
"Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов в Одессе... Среди задержанных – 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ... Еще один задержанный в портовом городе - 44-летний протоиерей УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент
08:00
Как утверждают в СБУ, священнослужители распространяли "российскую пропаганду", поддерживали проведение спецоперации ВС РФ на Украине.
«
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В ПЦУ обвинили УПЦ в пророссийскости из-за надписи на свитере семинариста
10 августа, 17:29
 
РелигияРоссияУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала