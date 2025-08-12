Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 12.08.2025
Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа, заявили в Минобороны России
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ответственность за планируемую ВСУ провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию для срыва саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило во вторник Минобороны РФ. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно в городе Чугуеве Харьковской области. "В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.
россия
киев
сша
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
флаг Украины
флаг Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ответственность за планируемую ВСУ провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию для срыва саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно в городе Чугуеве Харьковской области.
"В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
