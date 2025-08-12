https://ria.ru/20250812/ukraina-2034894963.html

Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа, заявили в Минобороны России

Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 12.08.2025

Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа, заявили в Минобороны России

Ответственность за планируемую ВСУ провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию для срыва саммита президентов РФ и США Владимира Путина и... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T21:21:00+03:00

2025-08-12T21:21:00+03:00

2025-08-12T21:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

сша

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/45/1494994573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddd16ff8c7337e94c786b3cf0fcdc9a6.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ответственность за планируемую ВСУ провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию для срыва саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило во вторник Минобороны РФ. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно в городе Чугуеве Харьковской области. "В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034894572.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске