Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа, заявили в Минобороны России
2025-08-12T21:21:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ответственность за планируемую ВСУ провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию для срыва саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило во вторник Минобороны РФ. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно в городе Чугуеве Харьковской области. "В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.
