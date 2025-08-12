Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 12.08.2025 (обновлено: 22:40 12.08.2025)
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим 11 августа для подготовки провокации привез в Чугуев Харьковской области на транспорте СБУ группу журналистов под предлогом "подготовки репортажей", сообщило Минобороны РФ во вторник. Министерство обороны РФ сообщило 12 августа, что Киев планирует устроить провокацию для срыва российско-американских переговоров 15 августа. "С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне"", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим 11 августа для подготовки провокации привез в Чугуев Харьковской области на транспорте СБУ группу журналистов под предлогом "подготовки репортажей", сообщило Минобороны РФ во вторник.
Министерство обороны РФ сообщило 12 августа, что Киев планирует устроить провокацию для срыва российско-американских переговоров 15 августа.
"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне"", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Киеве заявили, что ЕС боится вызвать гнев Трампа
Специальная военная операция на УкраинеЧугуевХарьковская областьКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Служба безопасности УкраиныРоссияВ мире
 
 
