Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов

2025-08-12T21:15:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим 11 августа для подготовки провокации привез в Чугуев Харьковской области на транспорте СБУ группу журналистов под предлогом "подготовки репортажей", сообщило Минобороны РФ во вторник. Министерство обороны РФ сообщило 12 августа, что Киев планирует устроить провокацию для срыва российско-американских переговоров 15 августа. "С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне"", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

чугуев, харьковская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), служба безопасности украины, россия, в мире