https://ria.ru/20250812/ukraina-2034894572.html
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов - РИА Новости, 12.08.2025
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
Киевский режим 11 августа для подготовки провокации привез в Чугуев Харьковской области на транспорте СБУ группу журналистов под предлогом "подготовки... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T21:15:00+03:00
2025-08-12T21:15:00+03:00
2025-08-12T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
служба безопасности украины
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим 11 августа для подготовки провокации привез в Чугуев Харьковской области на транспорте СБУ группу журналистов под предлогом "подготовки репортажей", сообщило Минобороны РФ во вторник. Министерство обороны РФ сообщило 12 августа, что Киев планирует устроить провокацию для срыва российско-американских переговоров 15 августа. "С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне"", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250812/es-2034821362.html
чугуев
харьковская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чугуев, харьковская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), служба безопасности украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Служба безопасности Украины, Россия, В мире
Минобороны России: перед провокацией Киев уже привез в Чугуев журналистов
Минобороны РФ: Киев для подготовки провокации привез в Чугуев группу журналистов