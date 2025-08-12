Рейтинг@Mail.ru
"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 12.08.2025
"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
владимир путин
верховная рада украины
россия
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине невозможно при нахождении у власти Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Мира на Украине не будет до тех пор, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский и его власть", — считает он.Экс-премьер также подчеркнул, что задача нынешнего киевского режима заключается "не в развитии Украины", а в "войне с Россией".Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
украина
россия
в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), владимир путин, верховная рада украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Россия
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине невозможно при нахождении у власти Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Мира на Украине не будет до тех пор, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский и его власть", — считает он.
Экс-премьер также подчеркнул, что задача нынешнего киевского режима заключается "не в развитии Украины", а в "войне с Россией".
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
