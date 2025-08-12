https://ria.ru/20250812/ukraina-2034891462.html

"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением

"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением - РИА Новости, 12.08.2025

"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением

Урегулирование конфликта на Украине невозможно при нахождении у власти Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине невозможно при нахождении у власти Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Мира на Украине не будет до тех пор, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский и его власть", — считает он.Экс-премьер также подчеркнул, что задача нынешнего киевского режима заключается "не в развитии Украины", а в "войне с Россией".Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.

