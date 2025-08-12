https://ria.ru/20250812/ukraina-2034879064.html

На Украине чиновник Минобороны попался на взятке

На Украине чиновник Минобороны попался на взятке

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Чиновник одного из центральных территориальных управлений минобороны Украины попался на взятке, он требовал 1,3 миллиона долларов от застройщика в обмен на его победу в конкурсе на строительство жилья для военных, сообщило национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). "НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) предъявили обвинение врио начальника одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков. Чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По информации ведомства, деньги должны были передаваться частями. Против чиновника завели уголовное дело по статье "получение неправомерной выгоды". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

