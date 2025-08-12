https://ria.ru/20250812/ukraina-2034872350.html

На Украине раскритиковали граждан за употребление русского языка за рубежом

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава института национальной памяти Украины Александр Алферов выразил недовольство тем, что многие украинцы за границей говорят по-русски и не выходят на проукраинские акции. "Если мы говорим об украинцах за границей, мне очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины. И давайте не будем врать себе, что там каждый выходит на акцию за Украину. Каждый десятый не выходит", - приводит слова Алферова украинское издание "Страна.ua". После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

