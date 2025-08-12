Рейтинг@Mail.ru
Туск призвал украинцев не допускать антипольских жестов - РИА Новости, 12.08.2025
16:10 12.08.2025
Туск призвал украинцев не допускать антипольских жестов
Туск призвал украинцев не допускать антипольских жестов - РИА Новости, 12.08.2025
Туск призвал украинцев не допускать антипольских жестов
Украинские власти не должны допускать антипольских жестов со стороны своих граждан, заявил на заседании правительства во вторник премьер-министр республики... РИА Новости, 12.08.2025
ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Украинские власти не должны допускать антипольских жестов со стороны своих граждан, заявил на заседании правительства во вторник премьер-министр республики Дональд Туск. "Нельзя допускать, чтобы антиукраинские настроения распространялись. Украинские власти должны позаботиться о том, чтобы никому не пришла в голову идея в Киеве, Украине или Польше, чтобы украинцы делали какие-то ненужные антипольские жесты", - сказал он, комментируя инцидент на концерте в Варшаве, после которого 57 украинцам и шести белорусам предписано покинуть страну. Во время концерта белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы с Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Террористическая организация, запрещенная в России
Туск призвал украинцев не допускать антипольских жестов

Туск: Киев не должен допускать антипольских жестов со стороны своих граждан

ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Украинские власти не должны допускать антипольских жестов со стороны своих граждан, заявил на заседании правительства во вторник премьер-министр республики Дональд Туск.
"Нельзя допускать, чтобы антиукраинские настроения распространялись. Украинские власти должны позаботиться о том, чтобы никому не пришла в голову идея в Киеве, Украине или Польше, чтобы украинцы делали какие-то ненужные антипольские жесты", - сказал он, комментируя инцидент на концерте в Варшаве, после которого 57 украинцам и шести белорусам предписано покинуть страну.
Во время концерта белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы с Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Террористическая организация, запрещенная в России
