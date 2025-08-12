Рейтинг@Mail.ru
Европа обогнала США по объему военной помощи Украине, подсчитали в Германии - РИА Новости, 12.08.2025
13:24 12.08.2025 (обновлено: 14:57 12.08.2025)
Европа обогнала США по объему военной помощи Украине, подсчитали в Германии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общий объем помощи по европейским контрактам на закупку товаров военного назначения для Украины достиг 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда евро больше общей стоимости товаров, закупленных США, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "С начала конфликта и по июнь 2025 года включительно Европа предоставила военную помощь на сумму не менее 35,1 млрд евро по контрактам на закупки с оборонной промышленностью, на 4,4 млрд евро больше, чем США",- говорится в сообщении на сайте института. При этом отмечается, что из 10,5 млрд евро европейской военной помощи, выделенной в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 млрд евро будут направлены на контракты с оборонными предприятиями, а не на поступления из запасов. "Военная помощь Украине всё больше определяется возможностями оборонной промышленности. Между тем Европа закупила больше по новым оборонным контрактам, чем США, это демонстрирует явный переход от поставок из запасов к промышленному производству. Поэтому для обеспечения своевременной и эффективной доставки обещанной помощи Европе необходима сильная и устойчивая оборонная промышленность", - заявил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общий объем помощи по европейским контрактам на закупку товаров военного назначения для Украины достиг 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда евро больше общей стоимости товаров, закупленных США, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
"С начала конфликта и по июнь 2025 года включительно Европа предоставила военную помощь на сумму не менее 35,1 млрд евро по контрактам на закупки с оборонной промышленностью, на 4,4 млрд евро больше, чем США",- говорится в сообщении на сайте института.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Пленный рассказал, что ВСУ меняли оружие перед выходом на позиции
05:44
При этом отмечается, что из 10,5 млрд евро европейской военной помощи, выделенной в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 млрд евро будут направлены на контракты с оборонными предприятиями, а не на поступления из запасов.
"Военная помощь Украине всё больше определяется возможностями оборонной промышленности. Между тем Европа закупила больше по новым оборонным контрактам, чем США, это демонстрирует явный переход от поставок из запасов к промышленному производству. Поэтому для обеспечения своевременной и эффективной доставки обещанной помощи Европе необходима сильная и устойчивая оборонная промышленность", - заявил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее
10:54
 
