"Союзники уже не спасут": Зеленский подцепил "аляскинскую лихорадку"

"Союзники уже не спасут": Зеленский подцепил "аляскинскую лихорадку"

Владимир Путин и Дональд Трамп еще не встретились на Аляске, а уже посеяли панику в Европе. Как сообщают западные СМИ, союзники США лихорадочно готовятся к... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Путин и Дональд Трамп еще не встретились на Аляске, а уже посеяли панику в Европе. Как сообщают западные СМИ, союзники США лихорадочно готовятся к разным вариантам развития событий. А некоторые наконец начали признавать сложившиеся реалии.Благие намеренияЕвропейские лидеры передали Трампу список условий, при которых "согласны одобрить" итоги переговоров с Путиным. Под совместным заявлением подписались президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, главы правительств Великобритании, Италии, Германии и Польши Кир Стармер, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц и Дональд Туск, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы приветствуем усилия президента Трампа по прекращению убийств на Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира и безопасности на Украине. <…> Мы готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, путем оказания существенной военной и финансовой помощи Украине, в том числе через работу "коалиции желающих", а также путем введения ограничительных мер", — сказано в обращении.Кроме того, европейцы ждут предоставления Киеву "прочных и надежных гарантий безопасности", которые позволят защищать суверенитет и территориальную целостность. И вновь подчеркивают: без Украины ее судьбу обсуждать нельзя. "Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", — убеждены лидеры ЕС.При этом союзники Вашингтона, видимо, перестали скрывать очевидное: Киев вынужден будет отдать территории. Генсек НАТО Марк Рютте говорит об этом как о неизбежном — сложность лишь в том, как все преподать публике. "Когда речь идет о территориальном вопросе, о признании в будущем соглашении, что Россия де-факто контролирует часть украинских земель, — это должно быть фактическим признанием, а не политическим де-юре", — сказал он в интервью ABC News.Между раем и адомКак отмечает Bloomberg, украинские власти в панике ищут возможности застраховать себя на тот случай, если Путин и Трамп договорятся о территориях. "Владимир Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий", — говорится в публикации.Сам Зеленский сообщил, что не намерен идти ни на какие территориальные уступки ради заключения мира. "Любые решения, направленные против нас, любые решения, принятые без Украины, — это одновременно решения против мира. Они ничего не дадут. <...> Это нереализуемые решения", — подчеркнул он.В Вашингтоне на его заявления не обращают внимания. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предстоящую встречу "значительным прорывом для американской дипломатии". И отметил, что пора заканчивать военную помощь Киеву. "Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт. <...> Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские, и украинцы могли бы жить относительно мирно", — сказал он, добавив, правда, что не уверен в благополучном исходе переговоров на Аляске.Новый мирДиректор Центра европейской информации политолог Николай Топорнин убежден: о чем бы Трамп и Путин ни договорились, это болезненно воспримут в Европе, ведь ее фактически оставляют наедине с Россией."США хотят перестать финансировать Киев в конфликте с Москвой, так как не видят для себя личной выгоды, — поясняет эксперт. — При этом Трамп готов обсуждать любые условия прекращения боевых действий. Может быть, на Аляске Путин предложит какой-то нестандартный вариант, который заинтересует американские власти. В конце концов, Трамп считает, что Украина слабее России, поэтому рано или поздно все равно уступит спорные территории".Однако такой исход не нужен европейским лидерам. На словах они называют территориальные уступки основой для ненадежного мира. На деле же опасаются, что финансовое бремя помощи Киеву полностью переложат на них самих. А это, указывает политолог, спровоцирует внутриполитические проблемы.По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, больше всего Европа боится не конкретных решений Трампа и Путина, а того, что ее не привлекут к обсуждению важных международных вопросов."С одной стороны, если Трамп, например, признает Крым частью России, для Европы и Украины это принципиально ничего не изменит: они как враждовали с Москвой, так и будут враждовать. С другой, европейцы понимают, что с их помощью Киев не может победить и в будущем ему станет еще сложнее. Соответственно, от их желаний уже мало что зависит, а изменить позицию они не могут, поскольку за последние несколько лет своими заявлениями загнали себя в угол", — поясняет Денисов.По его словам, российско-европейские отношения останутся прежними, пока в ЕС не произойдет смена правящих элит. До тех пор Москва и Вашингтон будут самостоятельно решать важные вопросы.

