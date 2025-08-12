В аэропорту Ухты сняли временные ограничения

https://ria.ru/20250812/ukhta-2034820331.html
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация."Аэропорт Ухта. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
