Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп - РИА Новости, 12.08.2025
13:24 12.08.2025 (обновлено: 13:39 12.08.2025)
Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп
Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп
наука
китай
индия
в мире
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой, передает агентство Синьхуа. "Робот тибетской антилопы… преодолел привычные ограничения по дальности наблюдения человеком за дикими животными, будет предоставлять более точные и достоверные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае, поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике",- рассказал агентству научный сотрудник Северо-Западного института биологии плато (NWIPB) Китайской академии наук Лянь Синьмин. Сообщается, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных. Робот, как показано на видео Синьхуа, передвигается на четырех ногах, внешний вид максимально приближен к его живым "собратьям", а под глазами расположены две камеры. Тибетская антилопа, которую по-другому называют оронго или чиру, является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. В основном она обитает в высокогорных степях Тибетского плато в Китае и на территории региона Ладакх в Индии. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.
китай, индия, в мире
Наука, Китай, Индия, В мире
© DEEP Robotics/WechatЖивотноподобный робот, внедренный в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
© DEEP Robotics/Wechat
Животноподобный робот, внедренный в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой, передает агентство Синьхуа.
"Робот тибетской антилопы… преодолел привычные ограничения по дальности наблюдения человеком за дикими животными, будет предоставлять более точные и достоверные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае, поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике",- рассказал агентству научный сотрудник Северо-Западного института биологии плато (NWIPB) Китайской академии наук Лянь Синьмин.
Сообщается, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
Робот, как показано на видео Синьхуа, передвигается на четырех ногах, внешний вид максимально приближен к его живым "собратьям", а под глазами расположены две камеры.
Тибетская антилопа, которую по-другому называют оронго или чиру, является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. В основном она обитает в высокогорных степях Тибетского плато в Китае и на территории региона Ладакх в Индии. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.
