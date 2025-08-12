https://ria.ru/20250812/uchenye-2034782973.html

Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп

Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп - РИА Новости, 12.08.2025

Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп

Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:24:00+03:00

2025-08-12T13:24:00+03:00

2025-08-12T13:39:00+03:00

наука

китай

индия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034786121_0:163:805:616_1920x0_80_0_0_293c38643d8636f74aa6aad8edd909ca.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой, передает агентство Синьхуа. "Робот тибетской антилопы… преодолел привычные ограничения по дальности наблюдения человеком за дикими животными, будет предоставлять более точные и достоверные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае, поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике",- рассказал агентству научный сотрудник Северо-Западного института биологии плато (NWIPB) Китайской академии наук Лянь Синьмин. Сообщается, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных. Робот, как показано на видео Синьхуа, передвигается на четырех ногах, внешний вид максимально приближен к его живым "собратьям", а под глазами расположены две камеры. Тибетская антилопа, которую по-другому называют оронго или чиру, является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. В основном она обитает в высокогорных степях Тибетского плато в Китае и на территории региона Ладакх в Индии. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.

https://ria.ru/20250801/kitay-2032811005.html

https://ria.ru/20250703/putin-2027021030.html

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, индия, в мире