В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"

В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 12.08.2025

В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"

Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны...

2025-08-12T10:55:00+03:00

2025-08-12T10:55:00+03:00

2025-08-12T11:03:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

польша

нато

бундесвер германии

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны Прибалтики используют их для оправдания своей милитаризации, заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Учение "Запад" — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации", - сказал Ревенко. Однако, по его словам, "с приближением сроков проведения учения действия западных государств и, в первую очередь, сопредельных стран — членов НАТО, начали приобретать все более агрессивный характер". "Белорусско-российское совместное учение используется в качестве повода для непрекращающейся милитаризации и роста числа и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки", - подчеркнул Ревенко. Он обратил внимание, что "подобное уже было ранее, перед совместными учениями предыдущих лет, и привело к развертыванию в сопредельных государствах боевых тактических групп НАТО, количество которых продолжает наращиваться".Как пояснил Ревенко, в августе-сентябре продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил НАТО, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти. Одно из таких мероприятий — "Железный защитник", который пройдет в сентябре на территории Польши. "Военно-политическим руководством данного государства было заявлено, что в этой серии учений примут участие более 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025", - рассказал он.По информации Ревенко, в мероприятиях будут задействованы воинские формирования из состава всех польских дивизий, а также иностранные контингенты. "Основными местами проведения учений определены восточные районы Польши. Это значит, что маневры пройдут в непосредственной близости от наших границ", - сказал он.Представитель белорусского минобороны добавил, что на территорию Литвы железнодорожным транспортом доставлены вооружение и техника Бундесвера в рамках подготовки к многонациональному учению "Большой орел-2025". Кроме того, продолжил он, литовское военное ведомство размещает дополнительные средства противовоздушной обороны у границы с Белоруссией, осуществляет перенос ряда учений на август и сентябрь, а также увеличивает интенсивность совместных мероприятий боевой подготовки литовских и американских подразделений на полигоне Пабраде, в 15 километрах от белорусской границы. "Для сокрытия действительных целей проводимых западными государствами мероприятий продолжается публикация отдельными СМИ и интернет-ресурсами противоречивых, провокационных и не соответствующих действительности материалов о предстоящем учении на территории нашего государства", - подчеркнул Ревенко.

белоруссия

россия

польша

2025

Новости

ru-RU

в мире, белоруссия, россия, польша, нато, бундесвер германии