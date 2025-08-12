Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 12.08.2025 (обновлено: 11:03 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034742778.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 12.08.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"
Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:55:00+03:00
2025-08-12T11:03:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
польша
нато
бундесвер германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_5fe8caa9805752ca02c8c6c517bcec8b.jpg
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны Прибалтики используют их для оправдания своей милитаризации, заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Учение "Запад" — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации", - сказал Ревенко. Однако, по его словам, "с приближением сроков проведения учения действия западных государств и, в первую очередь, сопредельных стран — членов НАТО, начали приобретать все более агрессивный характер". "Белорусско-российское совместное учение используется в качестве повода для непрекращающейся милитаризации и роста числа и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки", - подчеркнул Ревенко. Он обратил внимание, что "подобное уже было ранее, перед совместными учениями предыдущих лет, и привело к развертыванию в сопредельных государствах боевых тактических групп НАТО, количество которых продолжает наращиваться".Как пояснил Ревенко, в августе-сентябре продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил НАТО, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти. Одно из таких мероприятий — "Железный защитник", который пройдет в сентябре на территории Польши. "Военно-политическим руководством данного государства было заявлено, что в этой серии учений примут участие более 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025", - рассказал он.По информации Ревенко, в мероприятиях будут задействованы воинские формирования из состава всех польских дивизий, а также иностранные контингенты. "Основными местами проведения учений определены восточные районы Польши. Это значит, что маневры пройдут в непосредственной близости от наших границ", - сказал он.Представитель белорусского минобороны добавил, что на территорию Литвы железнодорожным транспортом доставлены вооружение и техника Бундесвера в рамках подготовки к многонациональному учению "Большой орел-2025". Кроме того, продолжил он, литовское военное ведомство размещает дополнительные средства противовоздушной обороны у границы с Белоруссией, осуществляет перенос ряда учений на август и сентябрь, а также увеличивает интенсивность совместных мероприятий боевой подготовки литовских и американских подразделений на полигоне Пабраде, в 15 километрах от белорусской границы. "Для сокрытия действительных целей проводимых западными государствами мероприятий продолжается публикация отдельными СМИ и интернет-ресурсами противоречивых, провокационных и не соответствующих действительности материалов о предстоящем учении на территории нашего государства", - подчеркнул Ревенко.
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034732547.html
https://ria.ru/20250812/minsk-2034738410.html
белоруссия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d073eb2cfec2d4454f4dde5090002f5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, польша, нато, бундесвер германии
В мире, Белоруссия, Россия, Польша, НАТО, Бундесвер Германии
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"

Ревенко: учения РФ и Белоруссия плановые, но Запад оправдывает ими милитаризацию

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны Прибалтики используют их для оправдания своей милитаризации, заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Учение "Запад" — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации", - сказал Ревенко.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад"
10:01
Однако, по его словам, "с приближением сроков проведения учения действия западных государств и, в первую очередь, сопредельных стран — членов НАТО, начали приобретать все более агрессивный характер". "Белорусско-российское совместное учение используется в качестве повода для непрекращающейся милитаризации и роста числа и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки", - подчеркнул Ревенко. Он обратил внимание, что "подобное уже было ранее, перед совместными учениями предыдущих лет, и привело к развертыванию в сопредельных государствах боевых тактических групп НАТО, количество которых продолжает наращиваться".
Как пояснил Ревенко, в августе-сентябре продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил НАТО, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти. Одно из таких мероприятий — "Железный защитник", который пройдет в сентябре на территории Польши. "Военно-политическим руководством данного государства было заявлено, что в этой серии учений примут участие более 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025", - рассказал он.
По информации Ревенко, в мероприятиях будут задействованы воинские формирования из состава всех польских дивизий, а также иностранные контингенты. "Основными местами проведения учений определены восточные районы Польши. Это значит, что маневры пройдут в непосредственной близости от наших границ", - сказал он.
Представитель белорусского минобороны добавил, что на территорию Литвы железнодорожным транспортом доставлены вооружение и техника Бундесвера в рамках подготовки к многонациональному учению "Большой орел-2025". Кроме того, продолжил он, литовское военное ведомство размещает дополнительные средства противовоздушной обороны у границы с Белоруссией, осуществляет перенос ряда учений на август и сентябрь, а также увеличивает интенсивность совместных мероприятий боевой подготовки литовских и американских подразделений на полигоне Пабраде, в 15 километрах от белорусской границы. "Для сокрытия действительных целей проводимых западными государствами мероприятий продолжается публикация отдельными СМИ и интернет-ресурсами противоречивых, провокационных и не соответствующих действительности материалов о предстоящем учении на территории нашего государства", - подчеркнул Ревенко.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Минск пригласил всех членов ОБСЕ наблюдать за учениями
10:34
 
В миреБелоруссияРоссияПольшаНАТОБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала